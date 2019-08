Bioloog: tänavune seeneaasta on mullusest parem

Seni leiab metsa alt rohkem suvise hooaja seeni, mis kõigile ei pruugi maitseda, näiteks tamme-kivipuravikke. Hea seeneaja indikaator on punane kärbseseen.

Tänavu on parem seeneaasta kui mullu, kinnitas bioloog Külli Kalamees-Pani ja lisas, et on oma "jahimaadel" Põlvamaa metsades leidnud juba puravikke, kitsemampleid, pilvikuid ja tublisti kukeseeni, vahendas BNS Tartu Postimeest.

Peamine seenehooaeg algab augusti keskpaigast. Seni leiab metsa alt rohkem suvise hooaja seeni, mis kõigile ei pruugi maitseda, näiteks tamme-kivipuravikke. Hea seeneaja indikaator on Kalamees-Pani sõnul punane kärbseseen. "Kui seda metsa all külluslikult leidub, on parim seeneaeg," õpetas ta.

Punase kärbseseene kuldaeg on enamasti septembris. Roosat kärbseseent Kalamees-Pani juba metsas nägi ja teistelt seenelistelt on ta kuulnud, et ka valget kärbseseent on näha. Siinkohal tuleb siiski kõigile meelde tuletada, et mõistlik inimene küll ilusaid, kuid mürgiseid kärbseseeni ei korja.

Kalamees-Pani loodab, et hiljemalt augusti lõpuks löövad metsa all seened vohama, kui niiske ja soe ilm kestab. Eriti palju võib siis näha puravikke. Ilmateenistuse prognoosi järgi peaks nädalavahetusel Tartumaal valitsema ideaalne ilm seenele minekuks. Laupäeval on sooja 21–24 kraadi ja vahelduv pilvisus. Pühapäeval on sooja 19–22 kraadi ning võib juhtuda, et metsas tuleb mõne ilusa suure kuuse all natuke aega mõõduka vihma eest varjul olla.