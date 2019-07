Bolt plaanib tõukerataste arvu Tallinnas kahekordistada

"Hetkel on sõltuvalt päevast Tallinna tänavatel liiklemas 200–250 tõukeratast, juba lähima kahe nädala jooksul peaks neid olema poole rohkem ehk 400–500," ütles ettevõtte meediasuhete juht Karin Kase.

Transpordiettevõte Bolt plaanib järgneva kahe nädala jooksul kahekordistada elektriliste tõukerataste arvu Tallinnas, vahendas BNS.

Kase sõnul on kõik ettevõtte renditavad tõukerattad pidevalt töös. "Kuna rattad on pidevas sõidus, on selge, et mõnel rattal esineb aeg-ajalt tehnilisi probleeme. Meie mehaanikud teevad head ja kiiret tööd ja pärast hooldust saame rattad jälle tänavatele saata. Seni ei ole me pidanud õnneks ühtegi ratast maha kandma," lisas Kase.

Bolt, endise nimega Taxify, tegutseb praegu rohkem kui 30 riigis. Ettevõte käivitas juunis elektriliste tõukerataste laenutuse Tallinnas, Pärnus ja Riias. Möödunud nädalal alustas Bolt tõukerataste rendiga ka Vilniuses.

Suve lõpus käivitab ettevõte ka toidu kojuveo teenuse, esimesena testib Bolt seda Tallinnas.