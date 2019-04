Botaanikaaed ootab kõiki huvilisi õpituppa

Pühapäeval, 28. aprillil kell 13, ootame kõiki huvilisi botaanikaaeda õpituppa, kusteeme praktiliselt läbi toataimede ümberistutamise.

Kevad on toataimede ümberistutamiseks sobivaim aeg, sest siis alustavad taimed uut kasvuperioodi.

Botaanikaaia troopiliste ja subtroopiliste taimede osakonna juhataja Jaan Mettik jagab nõuandeid toataimede ümberistutusest, kui suur pott valida ning mida arvestada mulla valikul. Toataimi on teadupärast väga erinevaid, seetõttu on hea teada nippe, kuidas istutada ümber taime, mis on tavapärasest suurem, väga õrn või hoopiski kipub torkama. Sageli tekib küsimus, kui sageli kasta ning millal ja kui tihti väetada, ka need küsimused saavad vastuse.

Veel räägime enamlevinud toataimede kahjuritest ja botaanikaaia taimekaitsespetsialist Pille Hermann annab nõu, kuidas nendega kodustes

tingimustes võidelda.

Sissepääs botaanikaaeda tavapiletiga.