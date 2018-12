Brasiilias kasvas vaeste arv kahe miljoni võrra

Vaesuses elavate inimeste hulk Brasiilias kasvas mullu riigi suurima majanduslanguse järel kahe miljoni võrra, teatas kolmapäeval valitsuse statistikabüroo.

Kui 2016. aastal oli Brasiilias 52,8 miljonit vaest, siis 2017. aastal küündis see 54,8 miljonini, mis tähendab, et allpool vaesuspiiri elab 26,5 protsenti riigi elanikest, on öeldud Brasiilia geograafia- ja statistikainstituudi (IGBE) avalduses, vahendas BNS.

Kõige vaesem on riigi kirdeosa, sellele järgneb põhi.

Need andmed põhinevad Maailmapanga vaesuse määratlusel, mille kohaselt on vaene see isik, kes peab toime tulema vähema kui 5,5 USA dollari ekvivalendiga päevas.

Äärmuslikus vaesuses ehk vähema kui 1,90 dollariga päevas elavate brasiillaste hulk kasvas 2016. aasta 13,5 miljonilt 15,2 miljonini, mis moodustab 7,7 protsenti kogu elanikkonnast.

Ladina-Ameerika rahvaraohkeimas riigis Brasiilias elab 208 miljonit inimest. Aastail 2014-2016 tabas riiki selle ajaloo suurim majanduslangus.

Möödunud aastal pöördus see tagasi kasvule, kuid üksnes arglikult.

IBGE avalduse kohaselt kasvas tööpuudus riigis 2014. kuni 2016. aastani 6,9 protsendilt 12,5 protsendile. Selle aasta oktoobri andmed näitasid töötuse määra vähenemist 11,7 protsendini.