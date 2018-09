Bremeni tornis jätkuvad astronoomiapäevad

Tallinnas Bremeni tornis (Vene tn 28) kestavad veel eeloleva kolmapäevani Kesklinna valitsuse ja Balti Astronoomia Klubi korraldatavad astronoomiapäevad.

"Veel homme ja ülehomme kell 12-20 saab Bremeni tornis vaadata näitust, kus on välja pandud tuntud Londoni astrofotograafi Clifford Marcuse töid. Peale näituse võib külastada huvitavaid loenguid ja osaleda ekskursioonidel nii eesti kui vene keeles. Hea ilmaga on võimalik eriteleskoobiga Coronado vaadata protuberantse Päikese pinnal," selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Clifford Marcus pildistab oma observatooriumis juba üle seitsme aasta taevakehi, püüdes näidata universumi ilu ja säilitades samal ajal kujutiste teadusliku täpsuse. Nüüd on ta valmis näitama meile oma töö vilju. Fotodel näha olevad objektid asuvad Maast tuhandete ja isegi miljonite valgusaastate kaugusel. Kui füüsiliselt pole võimalik nendeni jõuda, saab neid pildistada spetsiaalse kaameraga läbi teleskoobi. Astrofoto tegemine ja töötlemine on väga aeganõudev, selleks võib kuluda nädalaid või isegi kuid.

Homme, 25. septembril kell 18 saab Bremeni tornis kuulata Vladislav-Venjamin Pustõnski eestikeelset loengut "Mis on tumeaine ja tumeenergia?" Et kohtade arv on piiratud, on vajalik registreerida info@astronomy.ee. Loengu ajal ei saa näitust külastada.