Briti meedia: Ühendkuningriik kaalub tolliliitu kauemaks jäämist

Ühendkuningriigi valitsus on pidanud Euroopa Liiduga ametlikke kõnelusi ka pärast Brexiti üleminekuperioodi tolliliitu jäämiseks, kartes, et uued kaubanduslepped ei saa enne valmis, kirjutas Briti ajaleht The Telegraph täna.

Ühendkuningriigi valitsus on pidanud Euroopa Liiduga ametlikke kõnelusi ka pärast Brexiti üleminekuperioodi tolliliitu jäämiseks, kartes, et uued kaubanduslepped ei saa enne valmis, kirjutas Briti ajaleht The Telegraph täna.

Ajalehe andmeil nõustus valitsuse allkomitee sel nädalal tolliliitu jäämist pikendama, võimalik, et kuni kahe aasta võrra pärast üleminekuperioodi lõppu 2020. aasta detsembris, vahendas BNS.

Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust tuleva aasta märtsis kuid jätkab üleminekuperioodil tolliliidus, andmaks aega uue koostööleppe sõlmimiseks. Viimasel ajal on aga kerkinud kahtlused, et uus tollisüsteem ei saa selleks ajaks valmis, eriti arvestades, et peaminister Theresa May valitsus ei ole veel otsustanud, millist lepet üldse tahetakse.

Varasemalt on Downing Street korduvalt teatanud, et Ühendkuningriik lahkub tollilidust pärast üleminekuperioodi lõppu, kuid neljapäeval Bulgaarias May kuupäeva ei täpsustanud, öeldes vaid: "Ühendkuningriik lahkub tolliliidust, me lahkume Euroopa Liidust. Muidugi arutame edasisi tollileppeid Euroopa Liiduga."