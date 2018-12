Homme, 12. detsembril kell 15 jõuab Vanasadamasse Briti Kuningliku Mereväe fregatt HMS St Albans tähistamaks täpselt saja aasta möödumist Briti sõjalaevade jõudmisest Tallinnasse, mis pakkusid Eestile Vabadussõjas tuge. Briti Kuningliku Mereväe laev jääb Tallinnasse 15. detsembrini ning on viimasel päeval avatud kõigile huvilistele.

Briti suursaadiku Theresa Bubbeari sõnul tunneb ta uhkust, et Ühendkuningriik sai ajaloolisel hetkel Eestile abi pakkuda. „Selle aasta jooksul mööda Eestit rännates ning Eesti inimestega suheldes olen veel rohkem mõistnud ja tunnetanud, kui oluline oli see hetk Eesti ajaloos ning kui tugev ja kestev on meie riikidevaheline sõprussuhe, mis aastal 1918 alguse sai. HMS St Albans jõudmine Tallinna on märgiks sellest, et nii nagu 100 aastat tagasi, on Ühendkuningriik endiselt Eestiga, ning ka järgmise 100 aasta pärast seisame õlg õla kõrval sama kindlalt,“ rääkis Bubbear.

"Vabadussõda oli Eestile pöördeline sündmus ning Suurbritannia tuli meile appi selle kriitilises punktis," sõnas Riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu. "Igas olukorras on julgem, kui su kõrval on sõber. Suurbritannia ulatas meile sada aastat tagasi abikäe ja on suur rõõm tänavu tähistada üheskoos nii Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kui ka pikka sõprust," lisas Kasterpalu.

Sündmused riikidevahelise sõpruse tähistamiseks

12. detsembril kell 15 jõuab Tallinna Vanasadamasse Briti Kuningliku Mereväe fregatt HMS St Albans. Laeva võtavad sadamas vastu Briti suursaadik Theresa Bubbear, kaitseatašee kaptenleitnant Gary Brooks RN, Eesti Kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sirel. HMS St Albans’i saadavad Vanasadamasse jõudmisel Eesti Mereväe laevad, Ugandi pardal jõuab sadamasse mereväe juhataja Jüri Saska. Ugandi jääb Vanasadamasse Briti laeva kõrvale.

Riikidevahelise 100-aastase sõpruse tähistamiseks toimub HMS St Albans’i saabumise järel Briti suursaadiku ja laeva kapteni, kaptenleitnant John Cromie RN vastuvõtt, kus peab kõne Eesti peaminister Jüri Ratas ning muusikalist tausta pakub Ühendkuningriigist selleks ürituseks saabunud Royal Artillery Band.

Neljapäeval külastab laeva Eesti president Kersti Kaljulaid. Samal päeval peab ta kõne Tallinna Kaitseväe kalmistul, kus asetatakse pärjad Eesti Vabadussõjas langenud Briti meremeeste haudadele.

15. detsembril kell 10-14 on Vanasadamas asuv laev HMS St Albans avatud kõigile huvilistele. Samal ajal on huvilistele avatud ka Eesti Mereväe laev Ugandi. Laevade kõrval saab sel päeval näha Briti sõjatehnikat, mis kuulub Eestis teeniva NATO lahingugrupi koosseisu. Vanasadama ja Lennusadama vahel on samal ajal liikumas Linnarong, millega saab väikese tasu eest liikuda muuseumisse, et vaadata 100-aastataguseid sündmusi tutvustavat näitust "Red Trek. Eesti vabaduse kaitsel".

12. detsembril 1918. aastal kell 15 saabusid Tallinna reidile 13 Briti Kuningliku Mereväe laeva. Briti eskaader kontradmiral Alexander-Sinclair’i juhtimisel varustas Eestit relvade ja toiduainetega Balti merel kuni 1919. aasta jaanuarini. Selle perioodil tagati Tallinna kaitse, võeti osa Kunda dessandist ning võeti üle kaks Nõukogude Balti laevastiku laeva, mis anti Eesti Mereväe kasutusse. Järgmine Briti Kuningliku Mereväe eskaader kontradmiral Sir Walter Covan’i juhtimisel jätkab Eesti toetamist 1919. aasta lõpuni. Rohkem infot Sinclair’i juhitud eskaadri tegevuste kohta Balti merel saab virtuaalnäitusel www.ukandestonia.ee ja näitusel "Red Trek. Eesti vabaduse kaitsel" Lennusadamas.

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Lähem info juubelisündmuste kohta on leitav veebilehelt www.EV100.ee.