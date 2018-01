California lõunaosa mudavooludes sai surma 17 inimest

California osariigi lõunaosas sai tormi ja tugeva vihmasaju põhjustatud mudavooludes surma vähemalt 17 inimest, teatasid USA võimuesindajad.

Kohaliku meedia andmetel sai veel vähemalt 25 inimest vigastada ja üle paarikümne on kadunud, mis tähendab, et ohvrite arv võib veelgi kasvada, vahendas BNS.

Santa Barbara maakonnavõimude teadande kohaselt leiti surnukehad muda ja majarusude alt Montecito ümbruses. Hävinenud on umbes sada elumaja ja veel kolmsada saanud kahjustada. Ohtlikust olukorrast on õnnestunud päästa 50 inimest.

Asjatundjate hinnangul on mudavoolude põhjuseks tugev vihmasadu, aga ka see, et maastikupõlengutes hävinenud taimestik ei hoida enam maad kinni. California lõunaosas on mõnel pool sadanud 38 millimeetrit tunnis.

Santa Barbara tuletõrjeameti eestkõneleja sõnul kasutatakse ohvrite otsingutel koeri. Käsk evakueerimiseks on antud Kagel Canyoni, Lopez Canyoni ja Little Tujunga Canyoni ümbruse elanikele.