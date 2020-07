Chicagos võeti linnapea käsul maha Christoph Kolumbuse ausambad

Hommikuses teadaandes öeldi, et linn teatab peagi ametlikust protsessist Chicago monumentide ja mälestusmärkide hindamiseks ning raamistiku arendamisest dialoogi pidamiseks linna ajaloo meenutamise üle.

Ühendriikide Chicago linna kahest pargist võeti ööl vastu tänast linnapea korraldusel maha Christoph Kolumbuse kuju, vahendas BNS. Meer Lori Lightfoot lootis sellega väidetavalt vältida järjekordset suurt vastasseisu politsei ja meeleavaldajate vahel, kirjutas kohalik ajaleht Chicago Tribune.

Otsusega pole päri kõik Chicago itaallaste kogukonna liidrid, samas kui osa neist on sellele siiski poolehoidu avaldanud, ütlesid allikad. Monumentide teisaldamist kritiseerisid need, kelle silmis vandus Lightfoot aktivistide ees alla.

Täna hommikul teatas linnapea kantselei, et meer käskis kujud eemaldada ajutiselt. "See samm on mõeldud selleks, et tagada avalik julgeolek ja säilitada turvaline ruum kaasava ja demokraatliku avaliku dialoogi pidamiseks meie linna sümbolite üle," öeldi teates.

Otsus kujud öövarjus teisaldada oli Lightfooti jaoks kannapööre, kuivõrd varem oli ta Itaalia meresõitja ausammaste eemaldamise vastu, kuna see kustutavat ajalugu.

Hommikuses teadaandes öeldi, et linn teatab peagi ametlikust protsessist Chicago monumentide ja mälestusmärkide hindamiseks ning raamistiku arendamisest dialoogi pidamiseks linna ajaloo meenutamise üle.

Kuju teisaldati öösel

Grant Parkist hakati kuju teisaldama kella ühe paiku ööl vastu reedet. Kuju postamendilt eemaldamiseks kasutati suurt kraanat ning sündmust kogunes vaatama väike rahvahulk. Kui see kella kolme paiku maha sai võetud, hakkasid protsessi kaema tulnud inimesed juubeldama. Piirkonnas oli näha mitut veokit, ent polnud selge, kuhu kuju viiakse. Mõni tund hiljem võeti Kolumbuse monument maha ka Arrigo Parkist, Chicago ajaloolisest Little Italy rajoonist.

Grant Parki kuju teisaldamisele eelnes sürreaalse atmosfääriga õhtu, mille vältel veetis monumendi läheduses aega "Italia" särki kandev Chicago Politsei Vennaskonna president John Catanzara. Catanzara lobises seadusesilmadega, kritiseeris linnapead ja lubas korraldada laupäeval politseimeelse protesti. Samuti pidas ta maha tuliseid vaidlusi Kolumbuse-kriitiliste meeleavaldajatega. Teisaldamist sarjas ka linnavalitsuse liige Raymond Lopez.

"Mis on Chicagost saanud? Meil on meer, kes sunniti alluma anarhiale ja jõuguvalitsusele? Pole enam avalikku protsessi, ametlikku diskursust ega ametlikku debatti," säutsus Lopez. "Õppetund on see, et kui te tahate Lightfootilt tegusid, minge massiga tema maja ette ja ta annab igakord alla."

Grant Parki monumenti üritasid läinud reedel teisaldada ka meeleavaldajad, ent see viis kokkupõrkeni politseiga. Hiljem esitati Chicago politsei vastu vähemalt 20 politseivägivalla kaebust. Üks noor meeleavaldaja kurtis, et korrakaitsja lõi tal hamba välja.

"Anarhia" õhutamine

Lightfoot ja politseiülemad süüdistasid mustade vihmavarjudega meeleavaldajaid "anarhia" õhutamises. Meer ütles aga ka, et ta pole rahul korrakaitsjatega, kes protestijaid või ajakirjanikke väärkohelnud on.

Monumendi eemaldamine langeb ajale, mil president Donald Trump on kavandamas linna föderaaljõudude saatmist, mis on viinud mureni, et kohalike õigust meelt avaldada hakatakse piirama.

Aktivistide ühendused esitasid neljapäeval kohtuhagi, millega tahetakse tagada, et föderaalagendid protestidesse ei sekku. Sarnase hagi on esitanud ka Oregoni osariigi ametnikud, kui sinna pärast kaks kuud kestnud meeleavaldusi föderaalsed korrakaitsejõud saabusid.

Kolumbuse ausammaste eemaldamist on nõutud ka mujal riigis, kuivõrd väidetavalt vastutab ta põlisrahvaste ekspluateerimise ja nendevastase genotsiidi eest. Tema kujusid on kukutatud ka teistes USA linnades.

Christoph Kolumbus oli maadeavastaja ja kaupmees, kes 1492. aastal ületas Kastiilia (Hispaania) lipu all Atlandi ookeani ja jõudis Ameerikasse.