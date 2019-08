Circle K avas Tallinna vanalinnas uue mugavuspoe

Lisaks olemasolevale Balti jaama kauplusele avas Circle K Eesti täna oma teise ilma tankimisvõimaluseta mugavuspoe Tallinna vanalinnas, aadressil Suur-Karja 18.

Circle K uuest kaasaegse kontseptsiooniga kohvik-poest saavad tuntud headuses kohvi ja kiire eine kaasa haarata kõik südalinna piirkonnas liikujad, nii kohalikud elanikud, turistid kui ka kontoritöötajad.

"Mugavuspoe kontseptsioon on ennast igati õigustanud ning Balti jaama Circle K on klientide poolt väga soojalt vastuvõetud, seetõttu jätkamegi sobiva pinna leidmisel tanklata mugavuspoodide võrgu laiendamist. Suur-Karja tänava asukoht on suurepärane, sest asume Vabaduse väljaku naabruses, vanalinna piiril ning saame pakkuda hommiku-, lõuna- ja õhtusööki, kergemaid vahepalasid, laias valikus kohvi- ja karastusjooke nii linnarahvale kui ka turistidele," kommenteeris Circle K Eesti AS-i peadirektor Kai Realo.

Circle K uuel Tallinna vanalinnas asuval mugavuspoel on pinda ligikaudu 100 ruutmeetrit ning tegemist on ettevõtte üheksanda uue kontseptsiooni järgi ehitatud kauplusega. "Oleme kohalikul turul oma poodide sortimendi ja teeninduskvaliteediga kindel suunanäitaja: meie mugavuskauplused on aina rohkem muutumas söögikohtadeks ning sellest tulenevalt suurendame ka kohapeal valmistatud toidu osakaalu. Ka meie uus Circle K mugavuspood on värskeima kontseptsiooniga ning keskendub klientidele, kes soovivad kerget einet, haarata kaasa värske mahla või kohvi," lisas Kai Realo.



Suur-Karja Circle K on avatud argipäevadel kell 7:00-23:00, reedest pühapäevani kell 7:00-2:00. Uus kauplus annab tööd 12 inimesele. "Korraldasime suve alguses värbamiskampaania uute töötajate leidmiseks, kes tänaseks on läbinud põhjaliku väljaõppe ja koolitused ning on valmis pakkuma sõbralikku teenindust, millega on meie kliendid harjunud," lisas Realo.



Circle K Eesti uuendab ja viib lähiaastatel uuele kontseptsioonile üle kõik ettevõtte mugavuspoed Eestis, koguinvesteeringu maksumus on ligikaudu seitse miljonit eurot.



Circle K Eesti AS on üks Eesti suurimaid mootorikütuste jaemüüjaid, mis omab ja opereerib 59 täisteenindus- ja 17 automaatjaama ning tänasest juba kaht mugavuspoodi. Ettevõttes töötab üle 700 inimese, neist enamus teenindusjaamades. Circle K Eesti AS kuulub Kanada päritolu rahvusvahelisse kontserni Alimentation CoucheTard.