Citybee tõukerattad läksid talvepuhkusele

Täna, 16. oktoobril lõpetas Citybee esimese tõukerataste rendihooaja. Kuuekuulise kasutusperioodi jooksul tehti Citybee tõukeratastega kogu Baltikumis ligikaudu pool miljonit sõitu. Tänu suurele huvile plaanitakse elektriliste tõukerataste renditeenust pakkuda ka järgmisel hooajal.

Sel kevadel jõudsid Citybee tõukerattad kõigepealt Leedu ning seejärel Läti ja Eesti turule.

"Kõige rohkem üllatas meid Tallinna avatus ning vastuvõtt uuele teenusele. Kuigi Tallinnas alustasime renditeenuse pakkumisega kõige hiljem ning elanike arv võrreldes teiste Baltikumi linnadega on märkimisväärselt väiksem, siis on meil tänaseks 35 000 registreeritud kasutajat," lausus Citybee tegevjuht Lukas Yla, tuues võrdluseks, et Leedu turul on registreeritud 82 000 ning Riias 39 000 kasutajat.

Ühtekokku tehti poole aasta jooksul kolmes Balti riigis kokku 468 700 sõitu. "Eestis renditi tõukerattaid keskmiselt 23 minutiks, Leedus napilt 21 minutiks ning Lätis suisa 34 minutiks. Lätlaste pikem rendiaeg oli tingitud pikimast vahemaast, mida üha sõidu jooksul läbiti – keskmiselt 3-6km. Eestis ja Leedus tehtud keskmine tõukerattasõit jäi 2-4km vahele," selgitas Yla.

Citybee tegevjuhi sõnul ületas esimene renditõukerataste hooaeg igati seatud ootusi.

"Meie eesmärgiks oli arendada välja kvaliteetne, mugav ning igati kättesaadav mikroliikuvuse teenus. Tuleval hooajal plaanime pakkuda veelgi kättesaadavamat teenust ning tuua turule senisest kvaliteetsemad tõukeratta mudelid," nentis Yla. Ta märkis, et elektriliste tõukerataste kiire populaarsuse kasv ning aktiivne kasutamine näitab, et uus mikroliikuvuse teenus on tarbijatele oluline. "Elektrilised tõukerattad said kõigil kolmel turul palju kiiremini populaarseks kui näiteks sõidujagamisteenused," lisas Citybee tegevjuht.