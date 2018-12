Colonna aastalõpugalal koguti heategevuseks rekordilised 64 000 eurot

Colonna heategevuslikul aastalõpugalal koguti tänavu rekordilised 64 000 eurot, mis suunatakse Colonna algatatud heategevuslike projektide toetuseks. Esmajärjekorras kasutatakse raha Ida-Tallinna Keskhaigla Sünnitusmajale sügavalt enneaegsete laste stabiliseerimislaua soetamiseks.

Estonia Kontserdisaalis toimunud traditsiooniline galaõhtu oli seekord osa detsembri lõpuni kestvast Colonna Heategevusfondi ja Keskhaigla Sünnitusmaja laiemast kampaaniast "Aita päästa elu", mille eesmärgiks on koguda raha sügavalt enneaegsete laste stabiliseerimislaua LifeStart ostmiseks. Elustamisseadmetega varustatud stabiliseerimislaua abil on võimalik viivitada vastsündinu nabaväädi läbilõikamisega. Tänu nabaväädile saab imik platsentast veel mõnda aega hapnikurikast verd, mis aitab sügavalt enneaegsel beebil üsavälise eluga loomupäraselt kohaneda.

Galaõhtu ühed suurimad eraisikutest annetajad olid Colonna asutaja ja tegevjuht Roberto de Silvestri ning ettevõtte kaasasutaja Andrea Agostinone.

Colonna asutaja ja tegevjuht Roberto de Silvestri: "Kuigi Colonna põhitegevus on seotud pikaajaliste äriinvesteeringutega, soovime vaadata tulevikku ka läbi meie heategevuslike algatuste. Heade annetajate abiga oleme alates 2013. aastast kogunud vastsündinute ja ennetähtaegsete laste aitamiseks üle 120 000 euro. Käesoleva aasta sügisel loodud Colonna Heategevusfondi eesmärk on jõuda veelgi rohkemate abivajajateni. Lisaks vastsündinute toetamisele plaanime algatada heategevusprojekte ka laste tervise, hariduse ja sporditegevuse toetamiseks. Tänan kõiki meie sõpru nii Eestist kui mujalt Euroopast, kes galal osalesid ja olulise panuse andsid. Samamoodi tänan kõiki häid inimesi, kes meie heategevuslikku missiooni täna ja tulevikus ellu viia aitavad."

Enneaegsete laste stabiliseerimislaud on plaanis soetada ning see Keskhaigla Sünnitusmajale üle anda kohe 2019. aasta alguses, et kõige väiksemad ilmakodanikud võimalikult kiiresti senisest veelgi tõhusamalt abi saaks.

Ida-Tallinna Keskhaigla vastsündinute osakonna juhataja dr Pille Andresson: "Oleme väga tänulikud, et heade annetajate abil jõuab Eestisse esimene seesugune stabiliseerimislaud. Tegemist on meie ämmaemandate ja arstide jaoks väga olulise abivahendiga, mis aitab veelgi paremini aidata kõige nõrgemaid."

Heategevuskampaania „Aita päästa elu“ kestab detsembri lõpuni. Stabiliseerimislaua soetamisest üle jääv summa suunatakse Colonna Heategevusfondi järgmiste heategevuslike projektide toetuseks.

Täpsemat infot kampaania kohta leiab: https://colonnacharity.ee/portfolio/aita-paasta-elu/ ja https://www.sunnitusmaja.ee/enneaegsete-keskus/aita-paasta-elu/

2018. aastal loodud Colonna Heategevusfondi asutaja on kinnisvarainvesteerimisfirma Colonna, kes alates 2013. aastast on heategevuskampaaniate käigus kogunud vastsündinute ja ennetähtaegsete laste aitamiseks Ida-Tallinna Keskhaigla ja Pelgulinna sünnitusmajadele üle 120 000 euro. Soetatud on vastsündinute elustamislaud, kuvöös, vastsündinu ajumonitor, aju hapnikusisalduse mõõteseadmed ning renoveeritud kaks peretuba.

2006. aastal tegevust alustanud investeerimisfirma Colonna on üks suuremaid ärikinnisvarasse investeerijaid Eestis ja Baltimaades. Colonna vahendab peamiselt rahvusvaheliste professionaalsete investorite kapitalipaigutusi Baltimaade kinnisvaraprojektidesse ning korraldab ostetud objektide majandustegevust. Colonna grupi vahendusel on investeeritud Balti kinnisvaraturule üle 300 miljoni euro.