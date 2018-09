Danske afäär: kas ülim rumalus või poliitiline kõrgkorruptsioon?

Eelmisel nädalal esitles Danske panga peakontor Taanis raportit nende Eesti filiaali läbinud kahtlaste rahavoogude kohta, mille maht küündis kosmiliste summade ehk sadade miljardite eurodeni, tesisõnu öeldes Eesti Vabariigi mitmekümne aasta riigieelarve mahuni.

Kui Eesti finantsinspektsioon juhtis mitu korda tähelepanu rahapesuriskidele, aga 2009-2014 rahandusministri ja finantsinspektsiooni nõukogu esimehena töötanud Jürgen Ligi mitte midagi ette ei võtnud, siis järelikult valitses poliitiline soovimatus seda kaost märgata. Suure töövõiduna nimetab Ligi, et rahapesurisk olevat tema tööajal siiski avastatud. Aga uurima hakati seda Eestis 2018. a sügisel, mis annab alust väita, et eelmised valitsused lükkasid teema kalevi alla. Kas rumalusest või korruptsioonist, vajab veel uurimist. Danske Eesti filiaali litsentsist ilma jätmise asemel vaadati aupaklikult Danske peakontori poole, et kui Taani suured härrad ütlevad, et kõik on korras, siis järelikult on. Kui taandada kogu vastutus vaid Eesti ja Taani pangajuhtidele, nagu mõni meediaväljaanne praegu üritab, tekib küsimus, milleks üldse on vaja riiklikku järelevalvet. Pangad sidugu ennast selle loogika kohaselt Eesti õigusruumist lahti ja tehku, mida tahavad.