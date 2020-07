Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse esimehe Deniss Boroditši nimetati Kasahstani aukonsuliks Eestis. Koos Kasahstani suursaadikuga Eestis avati täna ametlikult ka Kasahstani aukonsulaat Paldiskis (Peetri 11).

Boroditši sõnul on aukonsuli staatuse saamine tema jaoks suur au ja vastutus, mis on tunnustus tehtud koostöö eest. Mõni aasta tagasi tegeles ta Riigikogu liikmena aktiivselt kahepoolsete suhete loomisel Eesti ja Kasahstani vahel, kuuludes Riigikogu majanduskomisjoni ning juhtides ka Eesti-Kasahstani parlamendirühma ning transiidi ja logistika toetusrühma.

"Transiidi ja rahvusvaheliste majandussuhete arendamine oli minu jaoks parlamendis alati esmatähtsad teemad. Usun, et riikidevahelised konstruktiivsed suhted on edu ja uute võimaluste võti," ütles Boroditš ja lisas, et ka aukonsulina keskendub ta Eesti ja Kasahstani kahepoolsete majandussuhete arendamisele ja tugevdamisele.

Täna toimus ka Kasahstani aukonsulaadi Eestis ametlik avatseremoonia Paldiskis. Kasahstani suursaadiku Eestis Nurlan Seitimovi sõnul on see oluline samm, mis viib riikidevahelised suhted uuele tasemele. "On sümboolne, et avame Kasahstani diplomaatilise teenistuse päeval Kasahstani aukonsulaadi kontori Paldiskis. Olen kindel, et Kasahstani aukonsul Deniss Boroditš annab oma väärilise panuse meie riikide suhete arendamisse ja tugevdamisse," ütles Nurlan Seitimov.

Aukonsul Deniss Boroditš märkis ka, et Paldiski linna ei valitud aukonsulaadi asukohaks juhuslikult. "Paldiski linnal on kõige kaasaegsemad sadamad ja terminalid, kust juba täna suunatakse osa kaubavedudest Kasahstani ning tänu tugevamatele sidemetele saame oluliselt suurendada kaubavedude mahtu, viies ekspordi Kasahstani uuele tasemele ja olla ühendavaks lüliks Hiinast pärit konteinervedude ahelas Skandinaavia riikidesse," ütles Boroditš.

Boroditš lisas ka, et Eesti saab omalt poolt eduka e-riigina jagada oma Kasahstani kolleegidega kogemusi digitehnoloogia valdkonnas, mille arendamisele kasahhid suurt rõhku panevad. "Näen peamisi koostöövaldkondi e-riigi ja digitehnoloogiate valdkonnas. Tegelikult on palju valdkondi, kus saaksime koostööd teha. Muidugi huvitavad meid ennekõike transport ja kaubavedu. Tahaksin julgustada Eesti ja Kasahstani ettevõtjaid üksteisega kontakti leidma. Lisaks tegeleb Kasahstan aktiivselt ka keskkonnasõbralikule transpordile üleminekuga ning siin saame olla ka üksteisele teadmuse ja praktikaga kasulikud olla," tõi Boroditš esile näiteid võimalikust koostööst.