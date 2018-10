DIANA INGERAINEN: Avalikus paigas suitsetamine peaks olema karistatav

"Ma ise ei suitseta, kuid olen varem seda teinud. Kui avalikus ruumis ei tohi enam üldse suitsetada, tekib küsimus, kuhu siis suitsetajad peavad minema. Hoones sees peab neil olema oma eraldi ruum, aga õues... Kui keegi õues suitsetab, näiteks bussipeatuse juures, võin ma temast ka ise eemale astuda," sõnas Ilves.

Ilvese arvates ei ole õige suitsetajaid nii karmilt diskrimineerida.

"Vähemalt õues võiksid neil mingid õigused olla. Suitsetamise puhul on tegemist sõltuvusega. Inimestel võib olla muresid ja probleeme, siis nad panevadki suitsu ette ja see on neile kerge ajutine leevendus. Niiviisi jäädaksegi sõltuvusse. Tubakas on kõigist sõltuvusainetest siiski kõige leebem," ütles Ilves.