"Olen pärit Märjamaalt ja idee luua keskne tööportaal tuli minu enda tööotsinguist," rääkis Tallinna tööstushariduskeskuse esimese kursuse nooremtarkvararendaja Keiti Ekart. "Maanoortel on kodukandis raske tööd leida, tööpakkumised üle Eesti aga on eri lehekülgedele laiali pillutud. Keskse portaali loomisega tahan teisi noori aidata ja neile töö leidmisel abiks olla."

Seitsmeteistaastase Ekarti idee on tulevase töövõimalusi vahendava veebilehe kaudu kokku viia neli rühma.

"Esimeseks on tööandjad, kes saavad töökuulutusi üles panna," kirjeldas Ekart. "Teiseks on tööotsijad, neil on võimalik vaadata töökuulutusi, koostada CV ja lugeda seadusi. Kolmandaks on nõustajad, kellega on võimalus läbi suhtlusnurga kaudu ühendust võtta. Ning viimaseks on lapsevanemad, kes saavad allkirjastada lapsevanema avalduse tööleminevale alaealisele noore jaoks. Kõigil alagruppidel on võimalus läbi selle äppi omavahel suhelda ja saata tähtsad dokumente, kui vaja."

Kolmeliikmelisse meeskonda kuuluvad lisaks Ekartile ka teise kursuse nooremtarkvaraarendaja Maria Timofejeva ja teise kursuse müüja-klienditeenindaja Elisa Hanni. Noorte mentor on ettevõtteid töötajatega ühendava idufirma Meetfrank kaasasutaja Anton Narusberg, kelle sõnul annab noorte juhendamine ka kogenud programmeerijatele uutmoodi motivatsiooni.

"Kuna tegemist on meie endi ärisuunaga kohati sarnase lahendusega, on meil hea meel anda oma teadmised ja kogemused noortele edasi,” rääkis Narusberg, kelle idufirma Meetfrank on täna Põhjamaade suurima tehnoloogia- ja idufirmade Slush värbamispartneriks. "Rõõm on näha ettevõtlikke noori ehitamas lahendusi karjäärivõimaluste avardamiseks ja seda eriti noortele talentidele. Vajadus sellise keskkonna järgi ja võimalus suurt edu saavutada on kindlasti olemas."

14–19 aastastel kutsekooliõpilastel aitab oma ideelahenduste rakendamiseks digioskusi arendada neljakuuline koolitusprogramm "Samsung Digi Pass".

Digioskusi tõendavate passide jagamise projekti kaudu saavad noored osa mitmekülgsest koolitusprogrammist ja teevad oma ideelahenduse ja äriplaani välja töötamisel koostööd tarkvaraarendajatest mentoritega. Projekti koordinaator Pirje Jürgensi sõnul on täna noorte üheks suurimaks takistuseks tööturul just see, et puudub tööandjale näitamiseks vajalik tõend, et noorel on olemas töö jaoks vajalikud oskused ja kogemused.

Teine tööstushariduskeskuse meeskond tuli välja ideega luua külmkapi-päeviku sarnane rakendus, et vähem toitu raisku läheks. Selleks saab toiduainete ja nende aegumiskuupäevad eelnevalt äppi sisestada ning panna tähele äpi poolt saadetud teavitusi näiteks selle kohta, kui piim on kapis aegumas. Kopli Ametikooli meeskond on näinud vaeva QR-koodi kallal, mis aitaks tuvastada noori ja avada uksi koolis uste avamisel, sööklas jne.

Koolituse lõpus veebruaris antakse osalejatele Eesti esimesed Samsungi digitaalsed passid, et tõendada oma digitaal- ja sotsiaaloskusi tulevastele tööandjatele. Noortele mõeldud programmi on töötanud välja Samsung Electronics Baltics koostöös Tallinna Ülikooli ja Noorteühenduste Liiduga.