DINA: Loodame, et sellest saab uus hea traditsioon

"Mina ei kannata Nolani filmivõtete pärast, sest olen terve päev kontoris tööl ning hommikul saab ju ilusti Laagna teed mööda kesklinna," selgitas Dina.

Dina jaoks on kõik üritused, nagu seda oli ka tänane Kivila Pargi festival, igati teretulnud. "Loodame, et sellest saab uus hea traditsioon, mitte ainult vabandus ebamugavuste pärast," vihjas Dina sellele, et sellised üritused võiksid toimuda sõltumata filmivõtetest.

"Tahaks loota, et ebamugavused, mis on selle filmiga seotud, on seda väärt ja film tuleb huvitav ning põnev," ei ole Dina häiritud filmivõtetega kaasnevatest ebamugavustest.