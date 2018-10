Disainer Jane Oblikas: ärge kaotage oma loovust

4.-5. oktoobril toimub juba kuues noorsootöö foorum, mis vaatab üheskoos noortega, millised peaksid olema võimalused tulevastele noortele. Foorumis Noorum jagatakse mõtteid, millised on järgmise 10-20 aasta noortevaldkonna suund, väljakutsed ja eesmärgid.

“Kui oleme noored, näeme asjades seoseid, mida esialgu ei märka,” selgitab Jane Oblikas. “See ongi loovus. Ainus küsimus on see, kas kasutame seda võimet või ei kasuta.”

Loovust pidurdab enese ja teiste kriitika

Lapsed kipuvad olema väga loovad ning suudavad täiskasvanutele arusaamatutes asjades näha midagi, millega mängida või millest midagi teha. Küll aga kipub see anne vanemaks saades kaduma.

“Sellel on kaks põhjust – üks on see, et oleme ise enda vastu väga kriitilised,” selgitab ta. “Teine on hirm selle ees, mida teised meist arvavad.”

Kuidas lubada endal olla loov?

Jane Oblikas soovitab olla uudishimulik kõige vastu, mida tulevik toob. Julgeda teha vigu, julgeda mõelda erinevalt hoolimata sellest, mida teised sinust arvavad. Samuti tasub alati kuulata, ja seda tähelepanelikult. Teised annavad läbi oma kogemuse sulle iga päev head informatsiooni, mida kasutada enda ja teiste aitamiseks.

“Paljud start-up’id loovad ägeda idee, aga miks see võib läbi kukkuda?” küsib ta. “Põhjus on selles, et nad ei lahenda inimese jaoks olulist probleemi."

Siinkohal soovitab Jane Oblikas mõelda kolmele sammule – peab mõtlema selle inimese peale, kellele lahendust välja töötad – kuidas see talle kasulik on? Lahendus peab olema kindlasti tehniliselt teostatav. Ning kolmandaks muidugi äriliselt mõttekas. Ei saa luua lahendust, mida keegi osta ei jaksa.



Ehk siis on midagi disainides olulised kolm elementi – kuidas toode või teenus oleks ihaldusväärne, tehniliselt teostatav ja äriliselt mõttekas.