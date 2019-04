Disney annetab Notre-Dame'i taastamiseks viis miljonit dollarit

USA meelelahutushiid Disney annetab Pariisi Jumalaema kiriku taastamiseks viis miljonit dollarit ja nimetas katedraali asendamatuks meistriteoseks.

"Notre-Dame on lootuse ja ilu majakas, mis on iseloomustanud Pariisi südant ja Prantsusmaa hinge sajandeid, sisendades tänutunnet ja austust oma kunsti ja arhitektuuri ning püsiva koha eest inimkonna ajaloos," on öeldud Disney tegevjuhi Bob Igeri avalduses, vahendas BNS.

"Walt Disney kompanii ühineb meie sõprade ja naabritega kogukonnas, pakkudes oma siirast tuge aga ka viie miljoni dollari suurust annetust selle asendamatu meistriteose taastamiseks."

Disney on katedraaliga seotud muu hulgas 1996. aasta animafilmi "Jumalaema kiriku kellamees" ("The Hunchback of Notre Dame") kaudu, mis põhineb Victor Hugo suurromaanil "Jumalaema kirik Pariisis".

Ettevõte haldab ka Pariisi Disneylandi, Prantsusmaa pealinnast umbes 30 kilomeetri kaugusel asuvat teemaparki.

Disney annetus on üks esimesi suuri Ühendriikidest laekunud panuseid pärast esmaspäevast tulekahju, mis laastas Pariisi üht suurimat vaatamisväärsust ja šokeeris prantslasi.

Annetusest selle suurust täpsustamata on teatanud ka Apple'i tegevjuht Tim Cook. Investeerimisfondi KKR kaasasutaja Henry Kravis ja tema naine Marie-Josée Kravis aga lubasid omalt poolt panustada projekti 10 miljonit dollarit.

Sada tuhat dollarit lubas eraldada Indianas asuv Notre Dame'i ülikool.

Prantsuse miljardär Bernard Arnault ja tema luksustoodete konglomeraat LVMH, naftafirma Total ja kosmeetikahiid L'Oreal on igaüks teatanud aga koguni 100 miljoni euro eraldamisest.

Teated Prantsuse rikkurite ja suurettevõtete suurannetustest on prantslasi jahmatanud, mõned vasakpoliitikud on seejuures öelnud, et ülirikkad aitaksid riigi kultuuripärandit paremini kaitsta, kui tasuksid täielikult oma makse või aitaksid puudustkannatajate "inimkatedraali".