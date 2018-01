Riigikogu Ida-Virumaa toetusrühma esimees Dmitri Dmitrijev külastas täna koos peaminister Jüri Ratase juhitud delegatsiooniga Ida-Virumaad, kus tutvustati piirkonna praegust olukorda. Samuti toimus ka mitmeid kohtumisi ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste esindajatega.

Keskerakonda kuuluva Dmitrijevi sõnul oli Ida-Virumaa ettevõtluse arendajatele tihe päev. Peaministri Jüri Ratase Ida-Virumaa visiidi peamised küsimused olid seotud riigi kirdeosa üldise arenguga ja ettevõtluse toetamisega. „Loomulikult puudutasid kohalikud ettevõtjad ja omavalitsused piirkonna jaoks olulisi teemasid. Eelkõige puudutasid Sillamäe sadama esindajad kahepoolse koostöö küsimust ja riigi võimalikku rahalisest osalusest sadama arendamises, "ütles Dmitrijev.

Poliitiku sõnul võiks riik arutleda Sillamäe sadama arengu küsimust reisijateveo osas, sest see on paljulubav projekt, mis elavdaks piirkonna majandust. „Sillamäe sadama reisiterminali ja regulaarühenduse loomine Kotka linnaga aitaks arendada turismi Ida-Virumaal. Samuti rääkisid nad võimalikust ühendusest Peterburiga, mis suurendaks mereühenduse atraktiivsust. Kindlasti vajab see teema valitsuse tähelepanu vähemalt esialgse arutelu tasemel," ütles Keskerakondlasest Riigikogu liige.

Dmitrijevi sõnul, andsid Narva-Jõesuu kohaliku võimu esindajad delegatsiooni liikmetele ülevaate piirkonna probleemidest ning samuti viidati Narva-Jõesuu lagunevale kaitsemuulile. „See probleem on eksisteerinud enam kui veerand sajandit, pealegi kohaliku omavalitsuse kaebused eelmisele valitsusele ei andnud mingit tulemust. Tegemist on piirijõega ning me ei räägi mitte ainult julgeolekust, vaid ka turismi arengust,“ Ütles Dmitrijev. Tema arvates on see üks küsimus, mida valitsus võiks Ida-Virumaa arenguprogrammi raames arutada.

„Narva ning Narva-Jõesuu omavad suurt potentsiaali, rääkimata sellest, et sisuliselt lagunevat muuli võib nimetada strateegiliseks objektiks. Kui mõelda laiemalt, arvestades ka kalapüügi võimaluste arendamist ning väikelaevade pääsu Narva jõele, siis riigipoolne panus ei tähendaks raha liigset raiskamist. Samas ei tohi tormata, kõiki plusse ja miinuseid tuleb esialgu kaaluda ning arvestades riigi võimalusi, teha lõplikud otsused,“ ütles Dmitrijev.

Samal ajal, kui peaministri delegatsioon külastas Narva tööstusparke, avati Kohtla-Järve linnas uus tööstuspark – Baltic Chemical Park. Avamisel osales ka Euroopa Keemiatööstusparkide Assotsiatsiooni (ECSPP) president Sietse Wiersma, kelle arvamusel on meie regioonil head arenguperspektiivid, arvestades ka olukorda, et Kohtla-Järve tööstuspark on assotsiatsiooni kõige idapoolsem tööstuspark. „Jääme lootma, et 2017. aasta edu jääb kestma ning see annab hoogu ka kõikide nende projektide elluviimiseks Ida-Virumaal,“ võttis kokku Ida-Virumaa toetusrühma esimees Dmitri Dmitrijev.