DNA test kinnitas Eesti kodaniku hukkumist Donbassis

Ukraina kaitseministeerium ja Ukraina kaitseväe juhataja kinnitasid Eesti kodaniku Mikola Ilini hukkumist Eesti välisministeeriumile.

Mikola Ilin teenis Ukraina relvajõududes 35. merejalaväebrigaadis, ta oli seersant. Tema eriala oli meditsiin. Ukraina kaitseministeerium kinnitas ametlikus kirjas, et 13. juuli õhtul läks Mikola Ilin haavatud kaasvõitlejale abi andma, kuid vastaspoole lubadustest hoolimata avati nende pihta kuulipilduja- ja granaadituli.

Ilini isik tehti kindlaks DNA testi abil, kui okupandid tema keha Ukraina võimudele üle andsid. Ilin ei osalenud sõjategevuses Eesti kaitseväelasena, rõhutas Ukraina kaitseministeerium.

Eesti kodanikuaktivist ja jurist Jevgeni Krištafovitš kirjutas sotsiaalmeedias, et esmaspäeva õhtul kinnitasid Ukraina võimud ametlikult, et Donbassis hukkunud sõdur oli tõepoolest Eesti kodanik Mikola Ilin.

"Ma ikka viimase minutini ei tahtnud seda uskuda, lootsin, et äkki on siiski viga või sünnib veel mingi ime nagu USA kodanikuga, kes oli koos Mikolaga samas piirkonnas ja kelle kohta tuli ka eelmisel nädalal surmateade, aga pärast ta andis intervjuu ja oli kaamera ees täiesti terve. Mikolaga läks kahjuks teisiti, ta on meie seast lahkunud," kirjutas Krištafovitš.

Krištafovitš lisas, et vaieldamatult oli Ilin Eesti patrioot, kes armastas Eestit. "Ma olen väga uhke, et tundsin teda, et veensin ta 2006. aastal Eestisse elama tulema," kirjutas ta.

Ilini ärasaatmine toimub kolmapäeval Kiievis katoliku kirikus ning ta tuhk heidetakse Eestisse, Valgevenesse ja Ukrainasse. Ilini ära saatmisel osalevad ka Eesti kaitseatašee ja Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk.