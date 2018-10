Homme ja ülehomme toimub Salme kultuurikeskuses eakate festival 60+, kus Keskerakonna alal jagab dr Viktor Vassiljev tasuta raamatuid "Vastuvõtt ilma järjekorrata“.

Doktor on kultuurikeskuse kolmandal korrusel Keskerakonna alal tasuta oma raamatuid jagamas kella 10.30st 14.00ni ning laupäeval kella 11st. Vassiljevi sõnul on 200-leheküljelises kõvade kaantega raamatus vastused väga paljudele talle saadetud kirjadele, mis aastate jooksul inimesi vaevanud. "Raamatus on palju tarkust eakatele nende tervise kohta ja kindlasti on ka noortel, mida kõrva taha panna,“ selgitas ta. Raamat on üles ehitatud küsimuste-vastuste vormis ja nõuanded jagatud kaebuste kaupa.

Lisaks Vassiljevile võtavad eakate festivalist osa ka endine sotsiaalminister Jaak Aab ja Riigikogu liikmed Tiit Terik ning Vladimir Velman. Erakond kogub toetust ka erakorralise pensionitõusu ideele, millele saab kaasa aidata oma allkirjaga, et näidata eakate heaolu tõstmise vajalikkust järgmise valitsusperioodi ajal.