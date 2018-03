Dokumentaalfilm "Nõukogude hipid" linastub nimekal festivalil Taanis

Mitmetel filmifestivalidel linastunud ja auhindu võitnud Eesti-Saksa-Soome koostöös valminud dokumentaalfilm "Nõukogude hipid" ("Soviet Hippies") valiti Taanis Kopenhaagenis toimuvale mõjukale CPH:DOX festivalile. Terje Toomistu dokumentaalfilm osaleb programmis "festivalide hitid", kuhu valitakse teiste festivalide väljapaistvamaid filme.

Film on võitnud peapreemiad Itaalias Trieste rahvusvahelisel filmifestivalil Art & Sound võistlusprogrammis ja Kanadas Estdocsi festivalil Torontos ning nomineeriti "Parima dokumentaalfilmi" auhinnale Santa Barbara filmifestivalil Ameerika Ühendriikides. "Nõukogude hipid” oli Eesti kinodes eelmise aasta vaadatuim dokumentaalfilm. 24. märtsil toimuval Eesti Filmi- ja Teleauhindade tseremoonial on film nomineeritud nii "Parima dokumentaalfilmi" kui "Parima monteerija" kategooriates.



Terje Toomistu dokumentaalfilm on pikaaegsel uurimustööl põhinev tugevalt unikaalsete ning ennenägemata arhiivimaterjalide ja tolleaegset muusikat kasutav lugu hipiliikumisest Nõukogude Liidus. Oma kaasahaarava filmikeele ja rütmistatud montaažiga viib film vaataja 1970ndate psühhedeelsesse undergroundi, kus rock-muusikast joovastunud pikajuukselised noored lõid range režiimi kiuste oma maailma. "Üllatav sisu, elav ja eklektiline filmikeel, küps kommunikatsioon (ka poliitiline), järeldustes õrnalt melanhoolne", kirjutab Itaalia väljaanne "Taxidrivers".



Festivalidel erakordset tähelepanu pälvinud filmimuusika antakse peagi välja vinüülplaadil. Kogumikul on esindatud põnev valik filmis kõlanud lugudest – ülekaalukalt Eesti autoritelt, aga esindatud on ka Venemaa, Läti ja endise Tšehhoslovakkia muusikud. Mitmed albumile jõudvad lood pole kunagi avaldatud, plaadiga tuleb kaasa poster ja digitaalne koopia. Käimas on Hooandja kampaania, mille kaudu on võimalik plaat eelmüügist soetada ning selle valmimisele kaasa aidata.



Filmi monteerija on Martin Männik, operaator Taavi Arus, helikujundaja Seppo Vanhatalo, animaator Priit Tender, produtsent Liis Lepik. Filmi peatootja on Kultusfilm, kaastootjateks Kinomaton (Saksamaa) ja Mouka Filmi (Soome).

