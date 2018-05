DUBOVIK: Mõisahoone sai lasteaiana paremini korda kui mõni mälestis

"Vaatamata sellele, et tegu pole mälestisega, on maja restaureeritud mõnes osas isegi paremini kui üks või teine mälestis," kiitis Tallinna muinsuskaitse g rand old man Boris Dubovik mullu lasteaiana korda saanud vana mõisahoonet Kadrioru pargi servas. "See on hea näide, kuidas saab ilusasti ühendada vana ja uut."

"Vaatamata sellele, et tegu pole mälestisega, on maja restaureeritud mõnes osas isegi paremini kui üks või teine mälestis," kiitis Tallinna muinsuskaitse grand old man Boris Dubovik mullu lasteaiana korda saanud vana mõisahoonet Kadrioru pargi servas. "See on hea näide, kuidas saab ilusasti ühendada vana ja uut."

Hiljuti käisid linna muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik ja abilinnapea Andrei Novikov ringkäigul, et leida aasta jooksul paremini korda tehtud vanu maju, mille omanikke võiks autasustada.

Kandidaatide seas oli näiteks eramaja Pirita-Kosel aadressil Paju 12. "Paremate kordatehtud majade preemia kandidaat on hoone sellepärast, et see on 1957. aastast ehedalt säilinud," põhjendas Dubovik. "Maja on täiesti autentne, midagi pole juurde ehitatud. Märkimist väärib ka piirdeaed. Viiekümnendatel ilmus selline ajakirja nagu Kunst ja Kodu ja see aed on sealt ajakirjast üks-ühele järgi tehtud. Majaesine haljasala on ka hooldatud ja näeb hea välja. See hoone on väga ilus ja algupäraselt säilinud, siia ei ole mõtet midagi juurde või külge ehitada, rikuks ainult kõik ära."

Kuigi ise linna töötaja, tahaks Dubovik auhinna anda ka linnale Kadriorus asuva 18. sajandist pärineva suvemõisa peahoone kenasti kordategemise eest. Weizenbergi 32a seisis vahepeal kümme aastat tühjana, nüüd aga tegutseb seal Lotte lasteaed. "Kasutuseta seismise ajal olid siin põlengud ja aknad tuli kinni lüüa," selgitas Dubovik. "Mõtlesime, mida selle majaga ette võtta. Üks ettepanek oligi teha lasteaed, aga haridusamet ei olnud sellest algul eriti huvitatud. Siis aga arvasid, et kui saab teha juurdeehituse, mahub lasteaed sinna ära. Ma rõhutan, et see maja ei olnud muinsuskaitse all, nii et saime ka juurdeehituse tegemiseks loa. Vaatamata sellele, et tegu pole mälestisega, on hoone restaureeritud mõnes osas isegi paremini kui üks või teine mälestis. See on hea näide, kuidas saab ilusasti ühendada vana ja uut."

Esinduslik tänav

Ainus pisiasi, millega Dubovik rahul pole, on kaks välisvalgustit maja seinal, muu on tema sõnul super. "Valgustid vahetame linna muinsuskaitse raha eest välja," ütles ta. "Samas kõik trepiastmed on originaalsed ja parandused tehtud nii osavalt, et võhiku silm neid ei märkagi. Väga harva on näha niivõrd kvaliteetset restaureerimist."

Lasteaed avas mullu septembris Kadrioru pargi serval uksed hoolimata naabrite kaebustest, kes ei tahtnud seda enda lähedale. Samuti ei hoolinud linn ühe Moskva multimiljonäri pakkumisest, kes tahtis rajada häärberisse oma suvila ja küsis, kui palju on vaja maksta.

Kenasti on korda saanud ka 1931. aastal valminud Kentmanni 20a korrusmaja. "Seegi maja pole arhitektuurimälestis ega asu miljööalal, aga on ometi restaureeritud samamoodi, nagu oleks tegu mälestisega," nentis Dubovik. "Omanikud ei ole hakanud fassaadi rikkuma välise soojustamisega. Kõik detailid ja vanad elemendid, ka uksed-aknad on asendatud nii, nagu oleks tegu arhitektuurimälestisega. See maja on hea näide, kuidas peab delikaatselt ümber käima möödunud sajandi arhitektuuriga."

1930ndate alguses ehitatud hoone on nüüd kontrastis natuke maad eemal asuva ülimoodsa klaasist majaga. "Vaadake neid kaht maja – kas märkate vahet?" küsis Dubovik ja lisas, et Kentmanni tänav hakkab muutuma väga esinduslikuks. Sealsamas hakatakse peagi korda tegema Liivalaia tänava poolset nõukaaegset korrusmaja.

Usin omanik

Kalamaja puitelamu aadressil Väike-Patarei 8a oli alles hiljuti väga kehvas olukorras – kivipind pudenes juba käega üle tõmmates. Nüüd saab selle omanik uhkeldada ühe kenama majaga lähikonnas. "Päikesepoolne külg oli kõige rohkem kahjustada saanud,» selgitas maja ise korda teinud omanik. "Hoone oli nagu muuseum – keegi polnud siin kunagi suuremat remonti teinud. Kõik oli nii, nagu kunagi pärast ehitamist jäi. Veel säilinute järgi tegime uued aknad ja uksed, kõik vanad hinged, haagid, kremoonid ja lingid läksid neile külge. Vanad siseuksed puhastasime ära ja mängisime neid vaid natukene maja sees ringi."

Miljööalade majadele pole nii rangeid nõudeid, nagu kehtivad ehitismälestistele. Korteritesse mingid nõuded ei ulatu ja sinna võib panna ka tulekindla raudukse. Ometi oli Väike-Patarei maja omanik läinud teist teed.

Silma torkas ka Dvigateli endisest tootmishoonesse rajatud spordiklubi. "Selle ujulas on eriline lahendus – basseini poolitavad kandvad sambad," lausus Dubovik. "Niisugust asja ei näe kuskil mujal maailmas."

Novikovi sõnul jäid talle tänavuse hindamise käigus silma ka endiste tööstushoonete õnnestunud kordategemised. "Üks neist asub Ülemiste linnakus, mis on ju üleüldse hea näide sellest, kuidas endine tööstuspiirkond on äratatud tänapäevaselt uuele elule. Üks sealne spordihoone nende hulgast, mida me seekord külastasime, on lausa pärl. Või teine näide – endise Lutheri vabriku hoone, kus enne töötas Pagaripoiste firma, on nüüd muudetud seest päris moodsaks büroohooneks, aga alles on jäetud võimalikult palju vanu detaile ja disainielemente, mis säilitavad oma ajastu hõngu. Seal asub nüüd Äripäeva toimetus ja Taxify kontor. Just niisugust vanade hoonete taastamist tahaksin esile tõsta ning teistele eeskujuks seada."