Eakad võivad hakata saama tasuta gripivaktsiini

Vanemaealiste tasuta gripi vastu vaktsineerimisega võiks alustada juba järgmise gripihooaja alguses 2019. aasta sügisel, kirjutas tervise- ja tööminister Riina Sikkut haigekassale.

Sotsiaalministeerium tahab suure suremuse tõttu hakata vanemaealisi tasuta gripi vastu vaktsineerima ning palus seetõttu haigekassal analüüsida, millised oleksid võimalikud rahastamismehhanismid, kulu ja korraldus, mis võimaldaks pakkuda tasuta vaktsineerimist, vahendaw sBNS.

Eesti elanike gripivastase vaktsineerimisega hõlmatus on Euroopa Liidu väikseim. Hõlmatus oli 2017. aastal 3,2 protsenti elanikkonnast ning 4,3 protsenti vanemaealistest. Euroopa Liidu (EL) keskmine on 56 protsenti.

Samuti on Eestis Euroopa kõrgeim suremus gripi tüsistustesse. Möödunud hooajal suri gripi tõttu 94 inimest, neist valdav enamus olid 65-aastased ja vanemad. Kõrge suremuse üheks põhjuseks on väga madal hõlmatus gripivastase vaktsineerimisega.

Eesti on ainuke EL-i liikmesriik, kus gripivaktsiini vanemaealistele ega teistele riskirühmadele riigi poolt ei kompenseerita. Tervise- ja tööministrit nõustava riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liikmed on jõudnud järeldusele, et gripi tõttu on enim ohustatud hooldekandeasutuste vanemaealised.