Eakate festival õpetab tervise eest hoolt kandma

"Uue vaevusega arstile minnes tasub probleemid juba varem kodus kirja panna. Siis on tulemus parem, kui väike spikker varuks," soovitas patsientide liidu tegevjuht Kadri Tammepuu, kes jagab eakate festivalil arstilkäigunippe.

Oktoobri esimesel nädalalõpul peetakse Salme kultuurikeskuses eakate festivali, kus nõu annavad oma ala asjatundjad ja meelt lahutavad armastatud artistid.



"Kuigi ka mul endal peaks järgmisel aastal 70 kukkuma, arvan siiski, et vanusest ei maksa numbrit teha," ütles festivalil üles astuv Ivo Linna. "Tunnen ennast ikka nagu see noor poiss, kes ma kunagi olin. Aga nooruses mõtlesin vanadusele kui kaugele tulevikule. Nüüd, kui see tulevik käes, tundub, et möödunud on vaid üks sekund, vaid üks viivuke. Aga vanuse pärast muretseda ja üle mõelda ei tasu. Muidugi, tervise eest peab hoolt kandma. Vaevalt ma ütlen nüüd midagi prohvetlikku, aga olen ise ära näinud, et paraja koormusega tegutsemine on parim. Tuleb liikuda värskes õhus, toimetada nii palju, kui füüsis vähegi lubab. Teha kas või kõige väiksemaid asju, mis sunniksid sind diivanilt püsti tõusma. See ongi edu pant! Mingil juhul ei peaks tõmbuma karpi, vaid ikka suhtlemisest rõõmu tundma."



Eakate festivalil esitab Linna oma klassikalist repertuaari. "Laulame lugusid, millest teame, et need meie publikule meeldivad," selgitas ta. "Näiteks Valgre lugusid, "Muinaslugu muusikas" on üks neist. Kindlasti on repertuaaris "Vanas vaksal". Aga esitame ka uuemat muusikat, näiteks "Suur loterii" on samuti kontserdikavas."



"Tervishoiusüsteemis algab kõik heast perearstist," nentis Tammepuu, kelle sõnul annab parima tulemuse arsti ja patsiendi koostöö. "Tihti aga patsient ise arstile oma kaebustest ei räägi või suhtub arsti eelarvamusega. On olnud juhtumeid, kus inimene küsib, et sõimasin arsti läbi, mis ma nüüd teen. Mina saan öelda ainult seda, et inimlikult peaksid sa minema ja vabandama. Inimesed mõtlevad tihti vaid oma õigustele, aga peaksid mõtlema ka sellele, mis nad ise teha saavad."



Nagu iga muu lähedase suhte puhul, on Tammepuu sõnul palju võimalusi ka selles osas, kuidas suhet oma perearstiga paremaks muuta. "Arvestada tuleb sellega, et arsti visiidiks on üldjuhul aega paarkümmend minutit," ütles Tammepuu. "Kui minna arstile juba vana ja tuntud probleemiga, on lihtsam. Aga uue vaevusega arstile minnes tasub probleemid juba varem kodus kirja panna. Siis on tulemus parem, kui väike spikker varuks. Arsti ukse taga võib juba selleks hilja olla, sest ärevusega kipub tähtsam peast lendama."



Paljude tervisehädadega ei tasu tegelikult üldse eriarsti ukse taga konutada. "Väga paljud mured saaks tegelikult lahendada perearsti juures," ütles Tammepuu. "Näiteks hüpertooniatõve kergema vormi puhul määrab ravi perearst, inimene saab asjad kontrolli alla ja tal pole vaja kardioloogi järjekorras seista. Perearst peab oskama otsustada, kas haigus on nii tõsine, et vajab eriarsti abi või pole seda vaja."



Mure tekibki siis, kui suhe perearstiga mingil põhjusel ei laabu. "Süsteemi põhiline häda on selles, et kui suhe perearstiga ei laabu, on inimesel üldse väga keeruline adekvaatset ravi saada," lausus Tammepuu. "Eriarstile valdavalt ju otse pöörduda ei saa. Otse saab pöörduda naha-suguhaiguste arstile, günekoloogile, silmaarstile ja psühhiaatrile. Ja paraku on need just need arstid, kelle juurde pika järjekorra tõttu kõige raskem pääseda."

Esinevad Ivo Linna ja Koit Toome



• Eakate festival algab Salme kultuurikeskuses 5. oktoobril kell 10.30 Pärnu Raeküla Vanakooli teatri etteastega. Kahel päeval esinevad pillimehed, rahvalauluansamblid ja tantsijad kõikjalt Eestis.



• Festival on tasuta, välja arvatud eriprogramm, kus reedel annavad kontserdi "Laula mu laulu, helisev hääl" Ivo Linna ja Antti Kammiste ning laupäeval Koit Toome ja Jorma Puusaag, kes esitavad Jaak Joala laule.



• Millal tulla EMO-sse ja millal minna perearstile, räägib Salme kultuurikeskuses lähemalt Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna arst, perearst Argo Lätt. Ida-Tallinna keskhaigla apteegi juhataja Ülle Helena Meren kõneleb festivalil lähemalt ravimitest ja Ida-Tallinna keskhaigla kliinilise keemia labori vanemarst dr Piret Kedars laboriuuringute valikust.



• Ajakirja 60+ ja MTÜ Eakate Festival korraldatud ürituse kava asub https://60pluss.postimees.ee/6409286/tahelepanu-60-festivali-programm-nuud-saadaval