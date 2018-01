EAS-i eelarve kasvab tänavu 7 protsenti 214,9 miljoni euroni

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) tänavuse aasta eelarve mahuks on planeeritud 214,9 miljonit eurot, kasvades aastaga 7 protsenti. "2018. aasta eesmärk on eelmisest aastast kaks korda suurem ehk tuua riiki 150 miljoni euro ulatuses välisinvesteeringuid ning tuhatkond potentsiaalset töökohta," ütles EAS-i juhatuse esimees Alo Ivask.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) tänavuse aasta eelarve mahuks on planeeritud 214,9 miljonit eurot, kasvades aastaga 7 protsenti. "2018. aasta eesmärk on eelmisest aastast kaks korda suurem ehk tuua riiki 150 miljoni euro ulatuses välisinvesteeringuid ning tuhatkond potentsiaalset töökohta," ütles EAS-i juhatuse esimees Alo Ivask.

EAS-i 2018. aasta eelarve mahuks on planeeritud 214,9 miljonit eurot, millest 53,8 miljonit eurot on kavandatud ettevõtluse ja ekspordi valdkonna tegevusteks, 8,3 miljonit eurot välisinvesteeringute edendamiseks, 11 miljonit eurot turismivaldkonnale ning 133 miljonit eurot regionaalvaldkonna arendamiseks, vahendas BNS EAS-i teadet.

Mullu oli EAS-i eelarve 201 miljonit eurot, mis teeb eelarve kasvuks 7 protsenti.

Kulude katteallikateks on riigieelarvelisi vahendeid 31,6 miljonit eurot, EL struktuurifondide vahendeid 140,5 miljonit eurot, sihtotstarbelisi välisvahendeid 41,6 miljonit eurot ning muid kulude katteallikaid 1,2 miljonit eurot.

"2018. aasta eesmärk on eelmisest aastast kaks korda suurem ehk tuua riiki 150 miljoni euro ulatuses välisinvesteeringuid ning tuhatkond potentsiaalset töökohta," ütles EAS-i juhatuse esimees Alo Ivask.

Ivask märkis, et välisinvesteeringute puhul on oluline roll EAS-i programmidel Work in Estonia ja e-Residentsus ning toetustel, aga ka välisesinduste igapäevasel tööl ning äridelegatsioonide ja investorite visiitidel Eestisse, mis annavad võimaluse meie ärikeskkonna tutvustamiseks. EAS võtab järgmisel aastal vastu 100 delegatsiooni.

Ivaski sõnul on algava aasta teine suurem fookus jätkuvalt toetada Eesti ettevõtete ekspordile suunatud tegevusi. "EAS pakub ambitsioonikatele ja ekspordipotentsiaaliga Eesti ettevõtetele tuge strateegia ja ärimudeli arendamisel ning protsesside tõhustamisel. See toimub erinevate toetuste, koolitusprogrammide, ekspordinõunike nõustamise, kontaktreiside, sihtturuseminaride ja riiklike ühisstendide kaudu välisriikides," märkis Ivask.

EAS-i 2018. aasta eesmärgiks on aidata Eesti ettevõtetel kasvatada eksporti 100 miljoni euro ja lisandväärtust 70 miljoni euro võrra. "Iga euro, mille EAS ettevõttesse toetuse või muu teenuse kaudu investeerib, peab ettevõttele lisandväärtuse kasvuna tagasi tooma vähemalt 7,5 eurot. Seejuures tahame tänavu aktiivselt panustada vähemalt 680 ettevõtte arengusse," ütles EAS-i juht.

Turismivaldkonnas on EAS seadnud eesmärgiks, et erinevate turismi hoogustavate tegevuste tulemusena suureneb turismitulu üle 33 miljoni euro, sealjuures ööbimiste kasv prioriteetsetelt sihtturgudelt on 5 protsenti.

Regionaalvaldkonna toetuste abil valmib 2018. aastal 25 suurt investeeringuobjekti - turismiobjektid, tööstusalad, lasteaiad. Toetuse abil lisandub üle 400 lasteaiakoha ja valmib üle 90 km kergliiklusteid. "Oluline on elavdada erinevate Eesti piirkondade majandust, aidates kaasa veelgi parema ettevõtlus-, külastus- ja elukeskkonna loomisele," sõnas Ivask.