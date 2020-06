EAS: Naaberriikide turistid külastavad taas Eestit

Eestisse turistide meelitamise üheks argumendiks ongi siinne puhas ja puutumatu loodus ning osalt ka koroona. "Saame rõhutada, et Eesti on hoidnud nakkust kontrolli all, siin on meetmed paigas ja meil on ka hõre asustus, mis aitab nakatumist vältida," rääkis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduse direktor Liina Maria Lepik.

Eestisse turistide meelitamise üheks argumendiks ongi siinne puhas ja puutumatu loodus ning osalt ka koroona. "Saame rõhutada, et Eesti on hoidnud nakkust kontrolli all, siin on meetmed paigas ja meil on ka hõre asustus, mis aitab nakatumist vältida," rääkis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduse direktor Liina Maria Lepik.

Lepiku sõnul on hakanud soomlased ja lätlased taas Eestis käima, vahendas BNS ERR-i uudisteportaali.

"Meil on naabritega vedanud, sest Soome ja Läti viirusenäitajad on väga head ja nad saavad liikuda. Meil on vedanud, et ka meie naabrid on käitunud vastutustundlikult," ütles Lepik "Vikerhommikus".

"Kõige hoogsamalt on käivitunud lätlaste külaskäigud Lõuna-Eestisse, kuid nüüd on hakanud tulema ka meie põhiturg, Soome," rääkis Lepik.

Muutunud on aga see, et kui varasemalt tuldi siia pikemaks puhkuseks, siis nüüd on palju eksprompt-reise, lisas ta. Samuti hakkasid Eestisse kohe, kui koroonapiirangud lõppesid, tulema Saksa loodusturistid.

Koroonakriis on siiski muutnud ka Eesti turismifirmade käitumist, kes uues olukorras peavad hakkama oma ärimudeleid ümber kujundama, tõdes Lepik. "Kriisis sai hoo sisse roheturismi ettevõtete koostöö. Kui seni on sihtkohtade arendused olnud killustunud, siis nüüd tehakse rohkem koostööd," rääkis ta.

Lisaks tõi kriis välja ka turismisektori olulisuse Eestile - see annab kaheksa protsenti Eesti sisemajanduse kogutoodangust ning siin on hõivatud 22 000 inimest.

Lepik avaldas ka lootust, et Eestis kasvab siseturismi osakaal, mis on teiste Euroopa riikide võrreldes väga madal. Kui Põhjamaades moodustavad oma inimesed turismi kogumahust umbes 70 protsenti, siis Eestis ainult 37 protsenti.