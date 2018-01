Ebameeldiva haisu leke Lasnamäel sai lõplikult kõrvaldatud

"Me näeme edaspidi hõredamat graafikut ja kehvemaid sõidukeid," manas Jürgen Ligi viis aastat tagasi. Reformierakondlane Ants Leemets leidis, et tegu on mustkunstnikutrikiga ning ka Juhan Parts pidas tasuta sõitu rumalaks ideeks. Mustad ennustused aga ei osutunud tõeks. "Viie aastaga on Tallinn ostnud rekordtempos uusi busse – lausa 200 miljoni euro eest," tõdes Taavi Aas tänasel ühistranspordi viiendal sünnipäeval.