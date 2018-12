EBS tähistas 30. tegevusaastat juubeligalaga

Eesti äri- ja haridusvaldkonna võtmeisikud kogunesid laupäeval Estonia kontserdisaali, kus tähistati juubeligalaga Estonian Business Schooli (EBS) 30. aastapäeva.

"Ülikool annab tudengitele ühest küljest muidugi vajalikke teadmisi, aga neist veelgi tähtsam on õpetus õigesti mõelda. Ma ei mõtle selle all loomulikult, et ülikool annab probleemidele ainuõiged lahendused. Mõtlema õpetab akadeemiline õppeasutus hoopis selles tähenduses, et annab meile kogemuse, kuidas endal juba olemas olevaid tööriistu kõige paremini kasutada," vahendas BNS peaminister Jüri Ratase kõnet.

Gala 700 külalise hulgas olid lisaks peaministrile ka ekspresident Arnold Rüütel ning EBS-i partnerid, üliõpilased, vilistlased, õppejõud ja toetajad.

EBS-i rektor Arno Almann sõnas oma tervituskõnes, et hariduse sisuks on väärtused, millel ei ole raame.

"Madis Habakuke loodud Eesti ainuke eraülikool EBS on loodud väärtustele, mis on olnud meile kompassiks tänasesse päeva ja annavad meile kindluse minna vastu muutustele, mis ootavad kõrgharidust ees tulevikus. Me võtame üheskoos need väljakutsed vastu," rääkis Almann.

EBS-i kantsler Mart Habakuk märkis, et EBS valmistub kõrghariduse innovatsiooniks, et üha kiiremas ja kirevamas info- ja ettevõtluskeskkonnas olla jätkuvalt atraktiivseim äriülikool kogu regioonis.

"Kui EBS 1988. aasta jõulude eel loodi, siis kehtestas mu isa, kooli üks loojatest Madis Habakuk esimese kursuse tudengitele mitmeks kuuks range õpperežiimi - kolme-nelja kuu vältel tohtisid tudengid nii loengutes kui ka vabal ajal rääkida ainult inglise keeles. Põhjus oli selge - selleks, et Eesti tulevane ärieliit suudaks välismaale praktikale minna, seal kontakte luua, hiljem Eestis äriga alustada ja kunagi välismaailmale konkurentsi pakkuda, tuli ennekõike õppida selgeks keel. Täna tundub see huumorina, aga toona sõltus keelest ellujäämine. Ma ei välista, et 30 aasta pärast viskame nalja selle üle, et 2018. aastal pakuti kõrgharidust endiselt 3+2 ranges süsteemis, sest keskkond, mille jaoks me täna spetsialiste ette valmistame, muutub mitte enam aastate või kuudega, vaid nädalatega. EBS ei kavatse sellest kiirrongist maha jääda. Vastupidi, me tahame sõita vedurikabiinis ja pakkuda meie ettevõtjatele ja tulevikutegijatele kõige värskemaid ja operatiivsemaid hariduslahendusi, mis lähtuvad igaühe personaalsetest ootustest ja suudavad tõestada, et ülikooli keskkond on online-õppest tõhusam."

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps andis galal üle neli hariduselu edendamise auhinda, mille pälvisid perekond Habakuk, professor rektor Olav Aarna, professor rektor Peeter Kross ja professor rektor Arno Almann.

Galal kanti ette esietendus EBS-i esimesest 30 tegutsemisaastast läbi esimese lennu vilistlase, Guido Kanguri kehastatud Gustavi silmade ning avati fotonäitus ettevõtlike inimeste DNA-ülesvõtetega. Õhtut juhtisid EBS-i üliõpilane laulja ja muusik Tanel Padar ja EBS-i vilistlane, välis- ja korporatiivsuhete osakonna juhataja ning rektori nõunik välis- ja vilistlassuhete alal Sirli Kalep.