EBS üliõpilased saavad lisatasuta õppida 60 ülikoolis üle maailma

Estonian Business School (EBS) hakkab esimesena Eestis pakkuma uuest õppeaastast oma üliõpilastele võimalust õppida ühe semestri ilma lisatasuta 60 partnerülikoolis üle maailma.

EBSi bakalaureuseõppe juht Anto Liivat ütles, et vahetusüliõpilasena välismaal õppimise kogemus on hindamatu nii tudengite kui ka tööandjate jaoks: "Iga üliõpilane peaks kasutama võimalust õppida vähemalt ühe semestri jooksul teises riigis. Kui varasemalt andis välismaal õppimine tööturul konkurentsieelise, siis nüüdseks on sellest saanud loomulik osa õppeprotsessist," lausus Liivat.

Seetõttu on alates uuest õppeaastast EBSi õppekavadesse loodud mobiilsusaken välisülikoolis õppimiseks – selleks on ette nähtud kolmas semester, mille tudeng saab sisustada endale meelepäraste õppeainetega 60 tunnustatud ülikoolis üle maailma. „Oluline on rõhutada, et EBSi partnerülikoolides õppimine ei suurenda tudengi õpingute maksumust," lisas Liivat.

EBSi vilistlane ja erinevate riikide töötajaid ning ettevõtjaid ühendava ettevõtte Jobbatical asutaja ja tegevjuht Karoli Hindriks lausus, et teises riigis õppimine annab eelise nii õppijale kui ka tööandjale. "Elada teises kultuuriruumis tähendab õppida nägema asju uue nurga alt. Meie meeskonnas on inimesi kahekümnest riigist ja nende taust ning kogemused aitavad esitada organisatsioonile küsimusi ja väljakutseid, mida ühtemoodi mõtlevad sarnase taustaga inimesed teha ei saaks. Näeme oma platvormil, et ka värbajad kogu maailmas hindavad aina enam töötaja rahvusvahelist kogemust ning see loob kandidaatidele eelise," sõnas Hindriks.

Mobiilsusaken on välismaal õppimiseks mõeldud valikõppe semester bakalaureuse taseme tudengitele, kelle partnerülikoolis omandatud ainepunktid kantakse täies mahus koduülikooli üle. EBSi üliõpilaste seas on kõige populaarsemad Bocconi ülikool Itaalias, Copenhagen Business School Taanis ja Monashi ülikool Austraalias. Eelistatud õpingute sihtriigid on ka Hispaania, Saksamaa ja Suurbritannia.

Magistritaseme tudengitel on lisaks vahetusõpingutele võimalik täiendada oma kogemusi, õppides ühe valikaine moodulina Hiinas e-kaubanduse praktikaid või Saksamaal tööstusettevõtete digitaliseerimist. Partnerülikoolis omandatud kogemustest võidavad ka tööandjad, kes võimaldavad töövõtjatel teha vahetussemestri jooksul kaugtööd ning saavad ettevõttesse seeläbi rahvusvahelise kogemusega töötajad.

Estonian Business School (EBS) on Eesti vanim eraülikool, kus õpib bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe tasemel kokku 1500 üliõpilast, kellest kolmandik on välistudengid. Viiendik EBSis töötavatest õppejõududest on pärit teistest riikidest ja EBSi üliõpilased saavad oma teadmisi täiendamas käia 60 partnerülikoolis üle maailma.