EELK soovib valitsuselt okupatsioonkahjude hüvitamiseks 6,8 miljonit

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) on esitanud valitsusele taotluse saada omandireformi reservfondist sõja ja okupatsiooni käigus tehtud ülekohtu heastamiseks tagastamatut toetust.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) on esitanud valitsusele taotluse saada omandireformi reservfondist sõja ja okupatsiooni käigus tehtud ülekohtu heastamiseks tagastamatu toetusena 6,8 miljonit eurot.

EELK peapiiskop Urmas Viilma märgib pöördumises valitsuse poole, et nõukogude võim sundvõõrandas kogudustelt sakraalehitised ja muu ühiskondliku tegevusega seotud kinnisvara, samuti ka põllu- ja metsamaad.

Kuigi suur osa võõrandatud kinnisvarast jäeti koguduste kasutusse, siis osa kinnisvarast kasutati mitteotstarbeliselt näiteks ladude ja garaažidena, mistõttu tagastati need kirikule väga halvas seisundis.

Seega soovib EELK Tallinna Toomkiriku restaureerimiseks 2 miljonit eurot, Mustamäe sakraalhoonete ehituse, renoveerimise ja soetuste toetuseks 1,2 miljonit eurot ning ühiskonda suunatud tegevusega seotud ülesannete täitmiseks ja investeeringuteks toetust 3,6 miljonit eurot.

Peaminister Jüri Ratas märkis valitsuse pressibriifil, et valitsus on viimasel ajal sageli kohtunud kirikujuhtidega, et lahendada erinevaid küsimusi ning ta avaldas lootust, et ka nüüd esile kerkinud hüvitise nõue saab lahenduse.

Justiitsminister Urmas Reinsalu lisas, et kui rääkida okupatsiooniga kaasnenud kahjudest, siis nende eest vastutab ikka agressorriik ning okupatsioonis kannatanud riigil pole juriidilist kohustust kahjusid katta. "Valitsus täiendas möödunud nädalal omandireformi reservfondi määrust, mille järgi on võimalus taotleda toetust just okupatsiooniga ning sõjaga seotud kahjude hüvitamiseks valitsuselt. Selle alusel on kirik teinud rahandusministeeriumile taotluse ja ministeerium menetleb seda ning kui see on korrapärane, siis valitsus saab seda arutada," ütles Reinsalu.