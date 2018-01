Eelnõu võimaldab määrata ettevõtte riigikaitseliste töökohtade arvu

Valitsus arutab homsel istungil eelnõu, mis kirjeldab elutähtsat teenust osutavas ettevõttes riigikaitselise töökohustusega töökohtade määramist ja sätestab nende üle arvestuse pidamise korra.

Valitsus arutab neljapäevasel istungil kaitseministeeriumi esitatud hädaolukorra seadust ja teisi seadusi muutvat eelnõu, mis kirjeldab elutähtsat teenust osutavas ettevõttes riigikaitselise töökohustusega töökohtade määramist ja sätestab nende üle arvestuse pidamise korra.

Riigikaitseseadus näeb ette, et riigil on võimalik kõrgendatud kaitsevalmiduse või sõjaseisukorra ajal rakendada riigikaitselist töökohustust töökohtadel, mis on reeglina seotud riigikaitseülesannete, sisejulgeoleku ja põhiseadusliku korra või elutähtsa teenuse tagamisega. Riigikaitselise töökohaga kaasneb töökohustus tööandja ees ja see inimene on vabastatud mobilisatsioonist.

Praegu on võimalik riigikaitselist töökohustust rakendada üksnes avalikus sektoris ning puudub rakendusakt, mis võimaldaks hädaolukorra seaduse alusel elutähtsa teenuse osutajateks määratud ettevõttes riigikaitselise töökohustusega ametikohti määrata.

Eelnõu kohaselt kooskõlastab elutähtsat teenust korraldav asutus kaitseministeeriumiga elutähtsat teenust osutava ettevõtte riigikaitseliste töökohtade arvu ning kannab ettevõte vastava personali kohta märke töötamise registrisse. Samuti peetakse vastavate tööandjate üle arvestust tsiviiltoetuse registris.

Seadus on planeeritud jõustuma 1. juulil 2018. aastal.