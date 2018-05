Eelolev nädal toob paiguti 29 soojakraadi

Ilmateenistuse teatel on algaval nädalal oodata paiguti kuni 29 kraadi sooja. Esmaspäeva öösel liigub kõrgrõhkkond Skandinaaviast Soome lahe äärde ja selle vahetus läheduses on taevas enamasti selge.

Puhub idakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 6-12, rannikul kuni 14 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti selge ilm. Puhub idakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 20-25, rannikul kohati 16 kraadi, vahendas BNS.

Teisipäeva jätkub kõrgrõhkkonna mõjualas ilusa ja suhteliselt vaikse ilmaga. Öösel on vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 9-15 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 24-29, rannikul kohati 19 kraadi.

Kolmapäeval libiseb üle Eesti kagusse väheaktiivne madalrõhulohk, pilverünki on enam ja ilm tuleb vahelduva pilvisusega. Öösel sajab kohati hoovihma ja võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on oodata 12-17 kraadi. Kolmapäeva päeval tuul tugevneb. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub valdavalt idakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 23-29, rannikul kohati 19 kraadi.