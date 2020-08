Eeloleva nädala esimeses pooles annab suvekuumus järele

Algava nädala esimene pool toob veidi vaheldust südasuvisesse palavusse – päevane õhusoe jääb valdavalt kahekümne kraadi kanti ja kohati võib sadada ka hoovihma.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Vastu hommikut tõmbub taevas alates Põhja-Eestist rohkem pilve ja kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul, pärast keskööd loode- ja põhjatuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, õhtul alates Põhja-Eestist taevas selgineb. Kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.

Teisipäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaaretuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaaretuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaaretuul 3-8 m/s. Sooja on 8-12, rannikul kuni 15 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 16-21 kraadi.