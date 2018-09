"Eestis on kombeks aplodeerida, kui tuleb välisinvestor kahemiljonilise investeeringuga, aga ükski leht ei kirjuta, kuidas 500 miljonit pensionifondide raha välja voolab," lausub uue erakonna Eesti 200 üks juhtfiguure Meelis Niinepuu, kauaaegne ettevõtja ja tippjuht. "Ma olen seda usku, et tuleb toetada enda majandust selle asemel, et kütta teiste riikide oma."

Kas keegi lihtsalt helistas teile Eesti 200-st, et Meelis, tule kampa?



Minu jaoks kasvas see välja saunaparlamendist. Saunaparlament on midagi, milles osalevad vähemal või rohkemal määral kõik inimesed. Saunas tekib ju häid mõtteid, aga puuduseks on see, et päevakorra viimane punkt on alati sama: koguneda nädala või kahe pärast uuesti. See on lõputu tsükkel ja poliitilises mõttes ummik. Käid ja kirud parteid ja valitsust, aga midagi ei juhtu. No ja ühel hetkel ma küsisin endalt, et kas oleksin nõus rohkem oma aega Eestile pühendama kui maksumaksjana. Siin on paralleel kindlustusega. Peaaegu igal kindlustuspoliisil on kindlustusvõtja oma-vastutus. Ma laiendan seda nii, et poliitikas on igal kodanikul samuti omavastutus. Mina ei arva, et see piirdub ainult maksude maksmisega või valimas käimisega. Kui sa näed, et asjad riigis ei lähe kõige paremini, siis tuleb minna ja realiseerida omavastutus. Ma arvan, et see oleks ühiskonnas elu-terve mõtteviis.



Olete kritiseerinud riigikogu töökorraldust. Eestis ollakse jah harjunud riigikogu liikmeid muidusööjateks kiruma, aga kas parlamendikohtade kärpimine on Eesti elus tegelikult reaalne probleem?



Paljud meist sirvivad perekonnaalbumit ja ütlevad, et vaata, vanavanaisa oli Eesti ohvitser. Kõigil on uhke isamaaline tunne. Aga kui mõtleme riigikogu peale, siis öeldakse et poliitika on räpane. Parlament on samasugune kaitsestruktuur nagu kaitsevägi. Parlament peab Eestit kaitsma rumalate otsuste eest. Mulle meeldib mõte, et igas perekonnas võiks ühe inimpõlve jooksul olla keegi, kes realiseeriks riigikogus oma perekonna omavastutuse. Viiekümne aasta pärast vaatavad lapselapsed perekonna albumit ja saavad sealt eeskuju. Ideaalis võiks enamik riigikogu liikmeid anda parlamendis oma panuse ja minna siis tagasi oma pärisellu. Täna näeme riigikogus inimesi, kes on seal kolmandat, neljandat või viiendat koosseisu. See ei ole jätkusuutlik. Demokraatia vajab verevahetust.



Kui veri ei vahetu näeme vana etendust. Võitlust kohtade pärast nimekirjas. See on märksa rohkem võitlus töökohtade pärast kui võitlus Eesti pärast. Meil on terve poliitikute põlvkond, kes varjavad mugavat töökohta ettekäändega, et nad on Eestile asendamatud. See on absurdne. Valija peaks riigikogu liikmel nööbist kinni võtma ja ütlema, et Eestile pole sind vaja mitte ainult poliitikuna, vaid ka selle eriala inimesena, kellena sa oled ülikooli lõpetanud.



Šveitsi parlament töötab osaaja põhimõttel: see on palju varieeritum, seal leidub palju rohkem eri valdkondade esindajaid kui meil.



Kas teeksite seaduse, et üks inimene tohib olla ühe riigikogu koosseisu?



Ma väga ei usu sellisesse piirangusse. See on valija õigus otsustada, keda ta siis sinna tahab, ja kui kauaks. Võtame Jüri Adamsi, kes on n-ö meie põhiseaduse lukk. Minu isiklik arvamus, et olgu või igavesti. Aga enamus peab siiski vahetuma ja siin on küsimus mõtteviisi muutuses. Tänane süsteem ei võimalda parlamendis osaleda tervel hulgal ühiskonnas aktiivsetel inimestel. Kui sa oled arst ja lähed neljaks aastaks riigikogusse, siis on sul pärast väga raske rongi peale tagasi saada, eriti kui oled näiteks kirurg. Ettevõtjaga on natuke sama lugu. Mul on 300 töötajat ja ärid 12 riigis. Täiesti kahtlusteta olen ma kasulikum erasektoris. Aga kas ettevõtjate roll peakski olema selline, et olge vait ja makske makse? Või tekitame sellise võimaluse, et tekib võimalus panustada nii, et sa ei kaotaks oma professiooni? Osaajaga parlament oleks selles mõttes hea lahendus. Islandi jalgpallimeeskonna peatreener on elukutselt hambaarst. Jõuab teha mõlemat.



No aga Inglismaal või USA-s ainult nii elu käibki, et valitakse kahte suurt erakonda, parem- ja vasakpoolseid. Ja keegi ei kurda demokraatia puudujääke ega hädalda väikeerakondade ahistamise teemal nagu Eestis?



Meie, erinevalt nendest, oleme väike riik. Siin ei ole kohta traditsioonilisele parem-vasak määratlusele. Eestil on kümme suurt probleemi, mis tuleb ära lahendada. See ongi maailmavaade. Retooriliselt ja irooniliselt võiks ju küsida, mis maailmavaade teil siis oli, kui te Balti ketis seisite. Kas olite sotsiaaldemokraat või liberaal? Muide, erakondade maailmavaadet tuleb vaadata mitte selle järgi, mida erakonnad ise räägivad, vaid nende tegude põhjal. Me oleme näinud liberaalset erakonda, kes on käitunud kui tüüpilised tsentristid, ja me oleme näinud Keskerakonda tegemas parempoolseid otsuseid. Ma arvan, et inimesi huvitavad tegelikult põhiväärtused. Me ei käi teiste magamistubade akende taga, sest seal toimuv on igaühe isiklik asi. Me usaldame oma inimesi, et nad oskavad teha oma elu jaoks valikuid, riik ei pea olema neile lapsehoidja. Me usaldame oma ettevõtjaid, et nad on ausad ja annavad endast iga päev parima, et meie majandusel ja seeläbi meie inimestel läheks hästi. Meid on nii vähe, et iga inimene on oluline. Kedagi ei jäeta maha. Need on ainult mõned näited.



Lubasite kevadises manifestis julgeid otsuseid. Näiteks?



Üks asi, mis Eesti 200 on tõstatanud, on see, et haridus ja sotsiaalsüsteem ei tohi olla postiindeks. Neid teenuseid peab saama ühtlase kvaliteediga üle Eesti. Äsja ilmus Eesti Päevalehes reformierakondlasest Rae vallavanema kiri, justnagu ründaks Eesti 200 kohaliku omavalitsuse autonoomiat. Põhiseadusest tuleneb, et riik peab tagama kvaliteetse hariduse ja teostama selle üle järelevalvet. Omavalitsuse autonoomiast tuleb lugu pidada kõiges, mis laseb elu paremaks teha kohalikul tasandil. Need on teed ja tänavad, küsimus sellest, kas tahad tselluloositehast oma tagaaeda või ei taha jne. Haridus siia ei kuulu. Laps pole süüdi, et ta sünnib vale postiindeksiga kohas või kohas, kust õpetajad rikkama omavalitsuse poolt üle ostetakse.



Meie paljukiidetud haridussüsteem laulab oma luigelaulu. Oleme õpetaja elukutse populaarsuse edetabelis Euroopas kõige viimasel kohal. Selleks, et seda muuta ja saada tänaseid gümnaasiumilõpetajaid õpetajaks, tuleb anda signaal, mis ulatub kaugemale ühest valimistsüklist.



Kui sa lubad neile palka sada või 200 eurot rohkem – kas see mõjutab noori õpetajaks hakkama? Kindlasti mitte. Kui ütled, et viie aasta pärast saate kahekordse Eesti keskmise, siis nad võib-olla hakkavad mõtlema. Meie tulek on selgelt avaldanud poliitmaastikule positiivset mõju. Näiteks Reformierakonna eelkampaania üks sõnum on, et toome terve mõistuse Toompeale tagasi. Nad ilmselt peavad silmas meid. Järjest hakkavad teiste erakondade lubadustes nüüd tulema need pika vaate asjad. Meie surve sunnib rääkima rohkemast kui 50 või 100 eurost, ja pikemas vaates.



Eesti 200-le on ette heidetud, et teie manifestis puuduvat viited rahvuslusele või selle säilitamise vajadusele?



Ma muigan iga kord, kui EKRE räägib, et nemad on ainsad õiged rahvuslased. Ma olen täpselt sama sinimustvalge nagu Mart Helme. Olen väikese poisina saanud poes eesti keele rääkimise eest sõima-ta, olen seisnud Balti ketis ja muide olen söönud ka kartulikoori. Eesti 200 on rajanud inimesed, kes tahavad riiki, mis oleks kestev ja tagaks eesti rahva säilimise. Me kõik armastame Eestit. Ma usun, et nii mõtleb suurem osa ükskõik millise erakonna liikmeid. Eestlastel on ainult üks koht maailmas, kus nad saavad alati oma emakeeles hakkama.



Võib-olla on mul lihtsam rääkida, sest kui sul on ettevõtluses erimeelsused, siis püütakse vastastikku arutleda, mitte kohtusse minna esimese asjana. Aga kui sa vaatad poliitikat, siis ikka kohe kaikaga vastu pead.



Eesti 200 seltskond on väga kirju, mõni pooldab astmelist tulumaksu ja varamakse, mõni teine võimalikult vähest riigi sekkumist. Kuidas jõuate üksmeelele?



Kirju selles mõttes, et meil on palju eri eluvaldkondade inimesi. Erakondade riigikogu koosseisuga võrreldes on meie seas tõesti rohkem neid, kellest president kõneles oma 20. augusti kõnes, arste, õpetajaid, insenere ja ettevõtjaid. Üksmeel tekib arutelude kaudu. Oluline on see, kuidas üks või teine meede aitab Eestit muuta jätkusuutlikumaks. Mis puudutab varamakse, siis oleme öelnud, et nende üle on õige aeg pidada diskussioone. Traditsiooniline astmeline tulumaks ei ole hea lahendus, aga erandid tulumaksusüsteemis ei ole ju mingi tabu. Need eksisteerivad juba täna.



200 miljonit maksev idee triikida tulumaksuvaba miinimum ühtlaselt laiali kõigile inimestele, sh jõukamatele ei ole mõistlik. Nõrgemate järele aitamine on küll asi, millest tuleb rääkida. Kümme aastat tagasi mõtlesin ettevõtjana ka ise, et võtku riik kõigilt ühtmoodi, kuid nüüd kalkuleerin nii, et saan oma suurema panuse vastu vähem kurjust, tigedust, pettumust ja sidusama ühiskonna.



Kust tuleb arusaam, et on olemas mingi vaid tehnokraatlik juhtimise võimalus? Lõpuks taanduvad valikud ikka parem-vasak teljele, kas pakkuda suuremat vabadust ja vähem kohustusi kapitalile või rohkem heaolu tööinimestele ehk suuremat võrdsust?



Eesti 200 tahab parandada ära asjad, mis meil on põhimõtteliselt katki. Nagu öeldud, need on universaalteenused, kus peame silmas haridus- ja sotsiaalteenuseid. Praegu saab kodanik riigi käest sõna otseses mõttes petta. Sotsiaal- ja tulumaks on sama nii Tallinnas kui Värskas, aga ühes saab kodanik halvemat sotsiaalteenust ja viletsamat haridusteenust. Kui see pole ideoloogiline lähenemine, mis siis on?



Kas kapitali peaks rohkem maksustama – oleme kapitali maksustamise poolest Euroopas viimaseid.



Maksupoliitika võiks olla vastav riigi arengustaadiumile. Fakt on see, et tööjõumaksud on Eestis liiga suured ja suund kapitali maksustamise poole iseenesest õige, puudutagu see siis kinnisvara või autode maksustamist. Uute maksude kehtestamise võimalikkust ja vajalikkust tuleb põhjalikult kaaluda, sest maksukeskkonna stabiilsus on kindlasti omaette väärtus.



Mõned väidavad, et Eesti 200 taga ongi viimase 20 aastaga kõige rohkem võitnud jõukad persoonid, kes on niiditõmbajana koort riisunud, aga nüüd tahate kulisside tagant välja tulla.



Meie inimesed on valdavalt ikkagi oma erialade spetsialistid. Meie ridades sellist inimest küll ei tea, kes oleks mingit koort riisunud ja olnud Eesti elu suur niiditõmbaja. Koore riisumise kohta tuleb küsida neilt, kelle valitsemise ajal lasti Eestist läbi Euroopa suurim rahapesu juhtum. See on kohu-tav löök Eesti mainele. Inimesed võib-olla ei adu seda, sest see number on sõna otseses mõttes kosmos. Läbi Eesti pestud 235 miljardit on 20 Eesti riigieelarvet. Need poliitikud, kes Eestit sel perioodil juhtisid, tuleks küll panna kulisside taha järele mõtlema. Aga siin vajavad nad valija heatahtlikku abi.



Mida arvate ettevõtjate manifestist, näiteks et võõrtööjõu riiki toomine on vajalik. Miks meie inimesed on Eestist ära läinud ja kas palgad peavad tõusma?



Jah, arvame, et kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide Eestisse juurde toomine, õigemini meelitamine on tegevusliin, mida peab läbi riikliku poliitika targalt suunama. Meie ettepanek on, et kõik need tööandjad, kelle palgad on sektori ülemise 50% hulgas, saavad oma spetsialistide töölubadele automaatse pikenduse. Samas me kindlasti ei toeta mõtet massiimmigratsioonist. Me pole veerandsaja aastaga suutnud lahendada oma enese vähemuste probleemi. Just nii peame me olukorda oma partneritele Euroopas seletama. Pagulaste aitamise osas saaksime me märksa paremaid tulemusi Eesti välisabi ja humanitaarmissioonide rolli kasvatamisel. See oleks väärikas ja meile ka jõukohane.



Mida muuta rahvaarvu kahanemise peatamiseks ehk mida pakute naistele, et nad koduse koorma all looka ei vajuks?



Meie rahvastikupoliitika prioriteet lähiaastatel võiks olla see, et üritame maksimaalselt soodustada pere ja tööelu ühildamist. See on asi, millega Eesti riik ei ole väga hästi hakkama saanud. Me ei peaks lähtuma sellest, et naised on sünnitusaparaadid. Just nii käituvad täna mõned poliitilised jõud, kes ähvardavad naisi lastetusmaksuga või viskavad rahapakiga. Mis oleks, kui alustaks elementaarsest lugupidamisest ja laseks iibest rääkida naistel, mitte pahuratel vanameestel? Seejärel soodustaks kaugtöö võimalusi, annaks lapsehoidmise kuludele maksusoodustuse, soodustaks pere kõrvalt töötamist jne.



Oletame, et teie erakond pääseb riigikokku, aga ükskord tuleb hall argipäev, mille nahka läks Vabaerakond.



Minu juhitavas ettevõtete grupis on kokku 300 töötajat 12 riigis. See on töö inimestega. Mulle meeldib suhelda, minu jaoks ei ole see hall argipäev.



Eesti erakondade tülide põhjuseks on peaaegu alati koht nimekirjas. Ehk teisisõnu töökoht. Eesti 200 seltskonnal on see hea omadus, et kõik inimesed saavad endaga hakkama. Nad ei lähe selleks riigikokku, et saada seal kolmekordset keskmist. Need inimesed võivad minna 4. märtsi hommikul tööle tagasi ja mitte midagi ei juhtu.



Teie teeksite nagu Tiit Vähi: spetsialistide valitsuse? Kes teie kampaaniat rahastavad?



Kui mina teeksin valitsust, võtaksin kõhklematult tippspetsialistid. Ma ei valiks selle järgi, kui kaua sa oled parteitreppidel roninud. Vanades erakondades on tõesti nii, et kui sa oled partei jaoks näiteks üle kümne aasta töötanud, siis tekib justkui õigustatud ootus, et kuigi sul pole kompetentsi, tuleks seda kuidagi premeerida. Seda Eesti 200-s ei juhtu.



Meid rahastab 50 inimese ringis, me avalikustame nende kõikide nimed varsti. Aga laias laastus kõik needsamad, kes algusest peale Eesti 200 juures on olnud. See on küsimus, mida ajakirjanikud meilt peaaegu kõige sagedamini küsivad.



Ilmselt on paljudel meeles veel Res Publica, et oli kord tore klubiline seltskond idealiste, kes tahtsid saunakoosolekutest järgmise etapina erakonda teha, ja siis tuli Tõnis Palts oma miljonitega..



Ei, meie taga ei ole mingeid varjatud nimesid ega rahastajaid.



Rahast olulisem on meie liikmete panus. Me panustame kõik suure hulga oma isikliku ajaga. Teatud asju me ei tee ega hakkagi tegema: näiteks ei hakka ohtralt esinema teles või reklaamtulpadel.



Olete nimetanud endid majanduspatriootideks?



Eestis on kombeks aplodeerida, kui tuleb välisinvestor kahemiljonilise investeeringuga, aga ükski leht ei kirjuta, kuidas 500 mln pensionifondide raha välja voolab. Eesti 200 ei ütle, et kindel kohustuslik protsent pensionifondidest tuleks käsu korras paigutada Eestisse. See oleks nonsenss. Küll aga tuleks pakkuda präänikut. Eesti majandusse tehtavatelt investeeringutelt võiks võimaldada näiteks suuremaid juhtimistasusid. See on põhimõtteline küsimus. Ma olen seda usku, et tuleb toetada enda majandust, selle asemel et kütta teiste riikide oma. Kõik targad riigid käituvad võimaluste piires sama moodi.

Poolpaljad mehed laeval ning Hollywoodi filmistsenaarium



Meelis Niinepuu korraldas raamatu "Purjetamine vabadusse" kordustrüki ning Hollywoodis taheti sellest raamatust lausa film vändata.



Meelis Niinepuu räägib, et on pärit mere äärest ja käib seal varakevadest hilissügiseni. "Meil on sõpradega kahasse vana kuunar, millega sõidutame Tallinna külalisi ja muid huvilisi. Paadi ostulugu oli selline, et sattusime juhuslikult kuulutuse peale, et Saaremaal Vättal seisab üks kahemastiline kuunar. Telefonis vastas kahtlaselt tuttav hääl. Toona mulle võõras inimene, aga tänane hea semu Marko Matvere. Lõime kohe käed. Marko oli purjekasse ehitanud puuküttega sauna. Eestis pole minu teada rohkem puulaevu, kus oleks puuküttega keris. Kui me oleme veel oktoobri lõpus või novembris purjetanud, siis rahvas vaatab ammulisui, mis toimub. Poolpaljad mehed istuvad pardal ja peavad pikka plaani."



Hullumeelne purjeretk



Sajandi alguses tegi Niinepuu USA-s vahetusüliõpilasena kaastööd Ameerika Häälele. "Ühe loo tegingi tolle raamatu ainetel. 16 eestlase hullumeelne purjeretk Rootsist Ameerikasse. (N Liidule välja andmise hirmus – toim.) Isegi kogenud purjetaja jaoks keeruline teekond aastaajal, kui Atlandi ookean on juba üsna tujukas. Hakkasin loo kohta rohkem uurima, kui alustasin tööd Mälu Insti-tuudi nõukogus. Mõtlesin, et see on just see, millega Eestit maailmas tutvustada. Otsisin 7-8 aastat autori pärijaid, kuni ühe Inglismaa purjetajaga tuli see täiesti juhuslikult jutuks: tema teadis kedagi, kes teadis kedagi ehk siis autori poega, kes oli säilitanud suhted merega. Raamatu kaasautori Carl B Walli poeg ütles, et talle oleks suur au, kui see raamat Eesti 100 pidustuste raames uuesti ilmuks. Sain Eesti Mälu Instituudile õigused 30 keeles avaldamiseks ja filmiõigused samuti. Milline kingitus eesti rahvale! Ilmunud on lisaks soome- ja ingliskeelne versioon. President Kaljulaid kirjutas väljaandele inspireeriva eessõna. Kohe on ilmumas ka prantsuse- ja venekeelne versioon. Me oleme minu arust liiga vähe pakkunud Eesti venelastele oma ajaloost kõnelevaid raamatuid. Parandame selle vea."



Niinepuu sõnul taheti Hollywoodis sellest raamatust film vändata. "Käsikiri oli juba valmis, aga Kon-Tiki jõudis ette ja sinna see jäi. Kon-Tiki ekspeditsioon tundus Hollywoodi produtsentidele omal ajal põnevam kui mingi Balti paadipõgenike lugu. Aga olles ise purjetaja ja jahikapten – need on täiesti võrreldamatud lood. Kon-Tiki oli kuue täisjõus mehe seiklus, eestlaste lugu aga meeleheitlik põgenemislugu. Erma pardal oli ju 16 eestlast, sh neli väikest last!"



Lemmikfilm on "Nipernaadi"



Niinepuu on kindel, et "Purjetamine vabadusse" jõuab varem või hiljem kinolinale, tema sõnul minnakse edasi kohe, kui Peeter Rebane on ühe poolelioleva töö lõpetanud.



Tallinnfilmi varamust on film, mida Niinepuu alati hindab, "Nipernaadi". "Rännak läbi Lõuna-Eesti kuppelmaastike ja filmimuusika on minu arust märgilised. Mulle meeldib ka "Keskea rõõmud", tore nostalgiline jalutuskäik. Seitsmekümnendad-kaheksakümnendad pakuvad palju head materjali mu meelest. Vaatan Eesti filme nüüd teise pilguga, varem häiris mind nende minoorsus. Aidauks läheb kriuksudes lahti ja pimedast kambrist karjatab keegi: katk! Nüüd vaatan teise pilguga. Ju olen küpsem. Uuemal ajal on sündinud palju häid filme, kasvõi "Mandariinid". Muidugi tehakse ka riigi toel kommertsi. Ma pole päris kindel, kas "Klassikokkutulek" on filmikunst, mida riik peaks toetama."



Meelis Niinepuu põhitööks on juhtida rahvusvahelist, 12 riigis tegutsevat konsultatsiooniettevõtet Civitta International. See tegeleb nii juhtimiskonsultatsioonidega kui ka turu-uuringute ja andmeanalüüsiga. Näiteks on lühemate projektide puhul või mõne mure lahendamiseks ettevõttel lihtsam palgata ajutine konsultant, kui hakata eraldi inimest tööle võtma. Niinepuu on ka investeerimisettevõtte Wiser üks kaasasutaja. Lisaks ettevõtlusega tegelemisele juhib ta Eesti Mälu Instituudi nõukogu, olles üks selle instituudi kaasasutajatest