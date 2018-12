Eesti arvestab ka leppeta Brexiti võimalusega

Eesti loodab, et Ühendkuningriigi väljumine Euroopa Liidust (Brexit) toimub saavutatud kokkuleppe alusel, kuid teeb siiski ka ettevalmistusi brittide leppeta lahkumiseks.

Eesti loodab, et Ühendkuningriigi väljumine Euroopa Liidust (Brexit) toimub saavutatud kokkuleppe alusel, kuid teeb siiski ka ettevalmistusi brittide leppeta lahkumiseks.

"Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikides jätkatakse ettevalmistusi juhuks kui Ühendkuningriik lahkub ilma leppeta, aga meie peamine eesmärk on see, et Brexiti mõju meie kodanikele ja ettevõtetele oleks võimalikult minimaalne," ütles välisministeeriumi asekantsler ja Eesti Brexiti-koordinaator Matti Maasikas.

Sel nädalal kasvas taas võimalus, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust ilma leppeta, kuna riigi peaminister Theresa May lükkas edasi lahkumisleppe hääletusele viimise Briti alamkojas, lubades taotleda EL-ilt täiendavaid tagatisi. Euroopa Liidu liidrid kinnitasid aga, et ei ava lahkumislepet uuesti ning paremaid tingimusi ei ole Ühendkuningriigil võimalik saavutada.

"Ühendkuningriigi valitsuse ja Euroopa Ülemkogu poolt heaks kiidetud leping on pikalt läbi räägitud ja parim võimalik ning me ei pea lepingu avamist realistlikuks. Sel nädalal koguneb artikkel 50 Ülemkogu, et arutada, kuidas Euroopa Liidu 27 liikmesriiki saaks kaasa aidata lepingu ratifitseerimisele Ühendkuningriigis," märkis Maasikas.

"Usume, et arutelu Ühendkuningriigi peaministriga ja seejärel 27 riigipeal ja valitsusjuhil omavahel aitab protsessile kaasa. Praegusel momendil me ei spekuleeri, mis edasi juhtuma hakkab ning ootame ära Ühendkuningriigi valitsuse edasised sammud," lisas Eesti Brexiti-koordinaator.

Teisipäeva lõunal teatas Briti peaministri esindaja, et May laseb parlamendil valitsuse Brexiti leppe üle hääletada enne 21. jaanuari.

Euroopa Liidu riikide valitsusjuhid peavad Brüsselis Ülemkogu neljapäeval ja reedel.

Ühendkuningriik peaks Euroopa Liidust lahkuma 29. märtsil 2019, enne seda tuleb lahkumislepe Briti alamkojas ja Euroopa Parlamendis heaks kiita.