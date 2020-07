Eesti avab taas piirid välisriikide töölistele ja õppuritele

Esmaspäeva hommikul kabinetinõupidamisele kogunenud valitsus otsustas, et Eestisse võib tulla töötamise või õppimise eesmärgil üle maailma, eeldusel, et Eestisse tulekul ei esine koroonaviiruse haigusnähte. "Kõigi otsuste taga on soov tagada Eestimaa inimeste heaolu kaitstes meie kõigi tervist ja tagades igapäevase majanduse toimimise," kinnitas peaminister Jüri Ratas.

Esmaspäeva hommikul kabinetinõupidamisele kogunenud valitsus otsustas, et Eestisse võib tulla töötamise või õppimise eesmärgil üle maailma, eeldusel, et Eestisse tulekul ei esine koroonaviiruse haigusnähte. "Kõigi otsuste taga on soov tagada Eestimaa inimeste heaolu kaitstes meie kõigi tervist ja tagades igapäevase majanduse toimimise," kinnitas peaminister Jüri Ratas.

Peaminister Jüri Ratas kirjutas oma sotsiaalmeedia kontol, et kui inimene tuleb riigist, kus nakkuskordaja on alla 16, siis ta võib siseneda Eestisse piiranguteta. Kui inimene tuleb riigist, kus nakkuskordaja on üle 16, siis koostöös tööandja või õppeasutusega peab talle olema tagatud transport Eestisse ja riigisiseselt ning elamine 14-päevase isolatsiooni ajal.

Samuti testimine saabumisel ja isolatsiooni lõpus. Selline inimene võib töötama ja õppima asuda alates 15-ndast Eestis viibimise päevast eeldusel, et tema isolatsiooni lõpus tehtud koroonaviiruse test on negatiivne.

Tingimused uuendataks 16. juulil

Peaministri kinnitusel uuendatakse valitsuse 16. juuli istungil välisüliõpilaste ja hooajatöötajate Eestis toimetamise tingimused. Lähtutakse sellest, et välisüliõpilase pereliikmetest võivad Eestis viibida vaid üliõpilasest üksikvanema alaealised lapsed. Kui välisüliõpilane eksmatrikuleeritakse kas omal soovil või kõrgkooli algatusel, siis tema elamisluba üliõpilasstaatuse alusel lõpeb 30 päeva pärast. Piirangud ei laiene üliõpilastele, kes on pärit Euroopa Liidu või OECD riikidest.

Kuni 30. aprillini 2022 võib Eestis hooajatöötajana töötada kuni 180 päeva 365 järjestikuse päeva jooksul. 10 päeva jooksul Sotsiaalministeerium, Siseministeerium ja Rahandusministeerium teevad ettepaneku hooajatöötajate palgakriteeriumide osas.

"Võttes arvesse Euroopa Komisjoni soovitusi, võib Eestisse siseneda kõikidel eesmärkidel Euroopa Komisjoni teatises toodud riikidest ilma piiranguteta, kui sealne nakkuskordaja on alla 16," nentis Ratas. Nakkuskordaja on 14 päeva jooksul tuvastatud koroonaviirusesse nakatunute arv 100 000 elaniku kohta.

Kui inimene tuleb Eestisse riigist, kus nakkuskordaja on üle 16, peab ta viibima 14 päeva jooksul isolatsioonis. Euroopa riikide suhtes kehtib lisapaindlikkus: neist võib Eestisse isolatsiooni kohustuseta tulla ka siis, kui sealne nakkuskordaja on tõusnud kuni 10% võrra.

"Sellistele otsustele jõudsime valitsuses täna. Kõigi otsuste taga on soov tagada Eestimaa inimeste heaolu kaitstes meie kõigi tervist ja tagades igapäevase majanduse toimimise," kinnitas Ratas.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul lahendab koalitsioonierakondade kokkulepe ajutise välistööjõu probleemi ning toetab Eesti ettevõtete konkurentsivõimet.

Helir-Valdor Seederi sõnul aitab koroonaviiruse eelse töörände taastamine rahuldada tööandjate ja majandussektori vajadused. "Meie ettevõtteid puudutavate probleemide ees ei saa silmi kinni pigistada lootuses, et tööjõuprobleemid lahenevad iseenesest. Seetõttu tulimegi välja ettepanekuga, mis taastab varasema mõistliku kontrollitud rändepoliitika ning mis toob kasu Eesti majandusele ja ettevõtlusele," ütles Seeder.

Riigikogu arutab tööjõukriisi



"Kokkuleppe kohaselt jälgitakse tähelepanelikult kolmandate riikide tervisenäitajaid ning kehtestatakse eraldi nõuded Eestisse saabujatele. Muus osas taastame tavapärase olukorra ja säilitame konservatiivse rändepoliitika," ütles Seeder. Ta lisas, et koalitsiooni poolt välja pakutud põhimõtteline lahendus on palju efektiivsem kui Reformierakonna ettepanek, mis pakub vaid lühiajalist lahendust.

Riigikogu esimees Henn Põlluaas kutsus 42 opositsioonisaadiku ettepanekul esmaspäeva keskpäevaks kokku istungjärgu, kus arutatakse tööjõukriisi leevendamise eelnõu.

Erakorralise istungjärgu päevakorras on Reformierakonna esitatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse ehk siis tööjõukriisi leevendamise eelnõu esimene lugemine.

Seletuskirjas märgitakse, et eelnõu eesmärk on hoida juba Eestis töötavat välistööjõudu, mis täidab vajaduste lünki, mida tööjõu vaba liikumise peatumisel ei saa täita Eesti elanike arvel. Kõige teravam on olukord põllumajanduses hooajatöödel, kuid ka ehituses, tööstuses, sotsiaalhoolekandes ja mujal on välistööjõu kaotus korvamatu.

Istungjärk kestab kuni päevakorra ammendumiseni.