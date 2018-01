Eesti elanikke kimbutab D-vitamiini puudus

Mullu olid meditsiinilaboris Synlab testinutest 75 protsendil inimestest D-vitamiini tulemused alla soovituslikku tervislikku taset 75 nmol/l ning tõsist D-vitamiini puudust esines neist 36,2 protsendil.

"D-vitamiini näitu võiks igaüks vähemalt kord aastas kontrollida, seda saab teha nii meditsiinilaboris kui ka perearsti juures," ütles Apotheka apteeker Kerli Valge. "Kui on tuvastatud D-vitamiini puudus, võiks pärast kolmekuulist D-vitamiini tarvitamist teha uue analüüsi ja vastavalt muutunud näidule D-vitamiini annust korrigeerida."

Inimesed, kes peaksid keskmisest suuremaid D-vitamiini annuseid võtma, on eakad, kellel on D-vitamiini produktsioon nahas vähenenud. Samuti istuva eluviisiga inimesed, kes viibivad päevasel ajal, mil päike paistab, vähem õues. D-vitamiini peaksid võtma ka sportlased, eriti sisealadega tegelevad sportlased, sest nemad kulutavad oluliselt rohkem kehasse kogunenud D-vitamiini varusid. Ohustatud on ka inimesed, kes tarvitavad palju alkoholi, kes on rangel taimse toidu dieedil, kellel on erinevad peensoolehaigused ja kes tarvitavad teatud ravimeid pikemaajaliselt. Riskirühma kuuluvad ka puberteediealised lapsed, kel kiire kasvuperiood.

D-vitamiini aktiivne vorm kolekaltsiferool on vajalik kuni 3000-ks organismis toimuvaks protsessiks. Toidust saab D-vitamiini piiratult, selle peamised allikad on kalaõli, munakollane, või, maks ja pärm. Pärast päikeselistest riikidest Eestisse naasmist püsib D-vitamiini arvestatav tase veres ainult kolm-neli nädalat.