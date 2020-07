Eesti Energia: klientide huvi taastuvenergia vastu on kasvanud

"Me peame tunnistama, et Tallinn ei ole veel piisavalt merele avatud. Tallinlastel ei ole veel võimalik igal pool mere ääres jalutada," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart teisipäeval Tallinna Vanasadama uue kruiisiterminali sarikapeol. "Aga me näeme, et viimasel ajal see olukord paraneb. Algul Reidi tee, nüüd Tallinna sadama projekt ja sellega tuleb edasi liikuda. Meie jaoks on see hoone eelkõige veel üks samm linna avaliku ruumi arendamise suunas."