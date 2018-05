Eesti esimesel talanoal tuleb juttu tulevikust ja kliimast

Neljapäeval, 24. mail kogunevad Rakverre Eesti esimesele talanoale omavalitsustegelased eesotsas Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailovaga, et koos juhtivate energiaekspertidega kõnelda energiasäästust, ülemaailmsest linnapeade kliima- ja energiapaktist ja sellega seotud Euroopa tulevikuarengutest.

Mõttevahetusel Euroopa teemal tuleb juttu ka rahast - kas ja kuidas on oodata EL järgneval rahastusperioodil Euroopa toetusrahade jätkumist energiatõhususe valdkonnas. Fidži saartelt pärit väljend 'talanoa' tähistab mõttevahetust parema tuleviku nimel ning see on Euroopas käibel kui kliima- ja energiadialoogi platvorm.

Eesti esimene talanoa riigi ja omavalitsusjuhide vahel "Ülemaailmne linnapeade kliima- ja energiapakt - räägime Euroopa tulevikust" toimub 24. mail kl 13-17 Rakveres Art Hotel konverentsikeskuses (Lai 18). Ajakirjanikud on oodatud sündmust kajastama!

Ürituse kava saab vaadata siit.

"Talanoa kui mõiste kätkeb endas mõttevahetust ja vastastikust ideede kogumist, aga ka üksteisemõistmist, teiste seisukohtade ärakuulamist. Tegemist on mõttevahetusega Euroopa teemal, usutavasti loob selline mõttevahetuse platvorm parema pinnase tuleviku mõistes ülioluliste tänaste otsuste sünnile, " rääkis talanoa kokkukutsuja, Rakvere linnavolikogu ja Euroopa Regioonide Komitee liige Andres Jaadla.

Jaadla sõnul on Rakvere just oma energiasäästulahendustega end Euroopa kaardile murdnud. "Üleilmsest linnapeade kliima- ja energiapaktist, millele Tallinna ja Rakvere esimestena alla kirjutasid, möödub tänavu 10 aastat. Selle aja sees on Rakveres valminud Rakvere Tark Maja ning Rohuaia lastead saanud targa lasteaiahoone. Samuti on kortermajade renoveerimine sealmaal, et Rakverest võib saada esimene Eesti linn, kus kõik kortermajad on renoveeritud," kiitis Jaadla.

Ent muutused vajavad tuge nii riiklikul kui ka omavalitsuse tasandil. "Riigi tasandil kipuvad olulised energiasäästu ja keskkonnahoiuga seotud otsused toppama jääma, kuna poliitiliselt huvitatud osapooled ei jõua vastastikusele kokkuleppele. Väikestes omavalitsustes puuduvad jällegi majanduslikud võimalused oluliste otsuste tegemiseks," märkis Jaadla.

"Samas on Eesti eesmärgid selgelt ära toodud energiamajanduse arengukavas: energiakasutuse efektiivsuse suurendamisel tuleb arengukava järgi keskenduda hoonete rekonstrueerimisele energiatõhusaks ning kaasajastada tänavavalgustust ja kaugküttemajandust. Taastuvenergia arendamisel plaanitakse saavutada aastaks 2030 taastuvenergia osakaaluks elektri lõpptarbimisel 50 protsenti ja kaugküttemajanduses 80 protsenti. See on väga kõrgelennuline ettevõtmine, arvestades asjaolu, et veel umbes 15 aastat tagasi oli taastuva energia osakaal sisuliselt null," selgitas ta.