Eesti ettevõtted osalevad Araabia Ühendemiraatides kahel ärimessil

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) viis ettevõtted riikliku ühisstendiga maailma suurimale toidu- ja joogisektorimessile Gulfood 2019 ning koostöös Eesti Kaitsetööstuse Liiduga rahvusvahelisele kaitsetööstusmessile IDEX 2019, mis toimuvad vastavalt Dubais ja Abu Dhabis 17.-21. veebruarini.

"Nii Gulfoodi kui IDEX-i puhul on tegu vaieldamatult vastavate valdkondade tippsündmustega. Gulfoodi loetaksegi maailma suurimaks toidumessiks," ütles EAS-i ettevõtluse keskuse juht Tanel Rebane pressiteate vahendusel ning lisas, et Pärsia lahe piirkond on väga kiiresti arenev ja just kaitsetööstus ning toidusektor on sealsetest turgudest väga huvitatud.

Teist aastat järjest Gulfoodil osalev imikutele mõeldud piimasegude tootja Solbritt esindaja Jane Suitsu sõnul investeerivad nad palju tootearendusse, et olla innovaatiline ning kuuluda maailma tipptegijate hulka.

"Kuna meie tooted vastavad ka araabia maade nõudmistele ja omavad halal sertifikaati, siis oleme valmis laienema ka Lähis-Ida turgudele ning suurim rahvusvaheline ekspordimess on selleks just parim platvorm," rääkis Suits ettevõtte ambitsioonidest.

Innovaatiliste ja uudsete toodete jaoks on Gulfoodil eraldi ala ning sinna valiti ka Kelly Bar kohukesed ja toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse Elsavie tootesari, kuhu kuuluvad mikrobioomi analüüs ja kiudainerikkad toidulisandid.

Kaitsetööstusemessi IDEX 2019 ühisstend toimub EAS-i ja Eesti Kaitsetööstuse Liidu koostöös ning seal on oma toodetega väljas ka Milrem Robotics. Nende ekspordidirektori Gert Hankewitzi sõnul on IDEX regiooni tähtsaim mess, kus peab tingimata kohal olema.

"Arvan, et ei liialda, kui ütlen, et Milrem Robotics on Lähis-Idas juba päris hästi tuntud," kinnitas Hankewitz ja lisas, et ettevõte on messil väljas nelja erineva mehitamata maismaasüsteemiga, olles nii oma ala enim esindatud tootja üritusel.

Mehitamata lennuvahendite tootja Threod Systemsi äriarendusosakonna juht Kristo Kips sõnas, et peamine eesmärk on laienemine uutele välisturgudele.

"Threod Systems teeb koostööd mitme Eesti kaitsetööstuse ettevõttega ning kõrvuti messil väljas olles saame huvilistele koheselt tutvustada ka ühiseid integratsioone," selgitas Kips ühisstendi eeliseid.

IDEX on üks suuremaid ja tähtsamaid kaitse- ja relvatööstuse valdkonna messe maailmas. 2017. aastal osales messil 1235 eksponenti, üle 100 000 külastaja ning 175 ametlikku delegatsiooni.

Tänavusel IDEX-il osalevad Eesti riiklikul ühisstendil Terramil, Threod Systems, Toci, Milrem, Tactical Solution, SAMELIN, ELI, Defendec ja Milectria Est. Partnerina osaleb ühisstendil Eesti Kaitsetööstuse Liit.

Gulfood on maailma suurim toidu- ja joogisektorimess, mis toimub igal aastal Dubai World Trade Centeris. Tegemist on ärimessiga, kus osaleb 5000 eksponenti 120 erinevast riigist. Tänavusel ühisstendil osalevad Valio Eesti, toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskus, EBM Grupp, Balsnack International Holding, Solbritt ja Kellybar.