"Kogu probleemistik algab sellest, et riik ei suuda inimesi aidata, kuna puuduvad seadused ja määrused, mis keelaksid alusetute nõuete esitamise, seadusevastaste nõuetega terroriseerimise ja psühholoogilise survestamise," rääkis Eesti Õigusbüroo tegevjuht ning robotjuristi idee eestvedaja Artur Fjodorov. "Paraku on aga nii, et Eesti inimene pigem allub inkasso ähvardusele ning tasub alusetu või aegunud nõude kui pöördub abi saamiseks juristi poole," selgitas ta, kuidas tuli mõte luua robotjurist.