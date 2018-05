Eesti hääletab dikvaadi keelustamise poolt

Euroopa Komisjon plaanib keelustada dikvaati sisaldavad taimekaitsevahendid. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) tõi oma aruandes välja, et toimeaine dikvaat ei ole inimese tervisele ohutu, ja tegi ettepaneku selle keelustamiseks. Hääletus dikvaadi kasutamise poolt või vastu toimub reedel, 25. mail.

"Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku toimeaine dikvaat heakskiitu mitte pikendada ning ka Eesti on otsustanud hääletada dikvaadi keelustamise poolt," ütles maaeluminister Tarmo Tamm. "Tugineme otsuste tegemisel teaduspõhisusele ning kindlasti ei saa me teha järeleandmisi ei inimeste ega lindude-loomade tervise arvelt."



EFSA aruandest selgub, et isegi kui arvestada kõiki võimalikke riskide maandamise võimalusi, pole võimalik välistada kõrget terviseriski, mis avaldub nii kasutajatele, kõrvalseisjatele kui ka elanikele. Samuti tuvastati riskihindamise käigus, et dikvaadi kasutamisel tekib risk ka lindude tervisele.



"Koristuseelseks umbrohtude närvutamiseks ja saagi ühtlase valmimise tagamiseks on Eestis praegu võimalik keemilise lahendusena kasutada üksnes dikvaadil põhinevaid desikante," lisas Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu. "Nende kasutamine on viimastel aastatel suurenenud, jäädes Eesti teraviljapõldudest siiski vaid u 10% piiridesse. Eelkõige on vaja desikante kasutada umbrohtunud põldudel, kus saagi koristus on raskendatud ja koristamise tootlikkus madalam. Seega esmane alternatiiv nende kastutamisele on õigete agrotehniliste lahenduste rakendamine ning integreeritud taimekaitse järgimine."



Taust



Dikvaat on umbrohutõrjevahend ning desikant, mida praegu on lubatud kasutada kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks ning taimede koristuseelseks närvutamiseks. Desikantide kasutamise vajadus seisneb eelkõige taimede koristuseelses töötlemises selleks, et vähendada koristatava saagi niiskusesisaldust. Hetkel on Eestis turule lubatud neli desikanti sisaldavat toodet ning seejuures põhinevad need kõik ka toimeainel dikvaat.