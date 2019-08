Eesti idusektor kasvab ja mitmekesistub

Kokku töötab kohalike iduettevõtete heaks 4806 inimest, mida on 44% rohkem kui mullu samal ajal. Esimesel poolaastal maksid 650 Eesti iduettevõtet tööjõumakse ligi 33 mln eurot, mida on 57% rohkem kui eelmise aasta esimesel poolel.

Kokku töötab kohalike iduettevõtete heaks 4806 inimest, mida on 44% rohkem kui mullu samal ajal. Esimesel poolaastal maksid 650 Eesti iduettevõtet tööjõumakse ligi 33 mln eurot, mida on 57% rohkem kui eelmise aasta esimesel poolel.

Aasta esimese kuue kuuga investeeriti Eesti iduettevõtetesse 117 mln eurot. Kohalike iduettevõtete ridades töötab võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 44% rohkem inimesi.

Kui 2018. aastal oli kohalike iduettevõtete aastane käive 300 mln eurot, siis sel aastal on samast eesmärgist saavutatud 52%. Võrreldes 2018. aasta esimese poolega on iduettevõtete koondkäive kasvanud 3%.

Startup Estonia juhi Maarika Truu sõnul ei peitu meie idusektori jätkusuutlikkus aga pelgalt kasvavates numbrites. "Mitmekesisus on jätkusuutliku ja areneva iduettevõtete ökosüsteemi alustala. Ja mitmekesisuse all tuleb mõista nii kaasatud inimeste kultuurilist, religioosset, sotsiaal-majanduslikku kui ka hariduslikku tausta. Eduka ettevõtte jaoks ei ole tingimata vaja üksnes sarnaselt mõtlevaid inimesi, vaid toimivat kombinatsiooni erinevatest nägemustest, kogemustest ja oskustest, mis läbi ühise eesmärgi ja töö loovad ettevõttele vajaliku konkurentsieelise. On rõõm tõdeda, et Eesti idusektor on muutumas just selliseks ning üha rohkemad asutajad tahavad oma ettevõtet siin arendada."

Tööjõumakse maksti 33 mln eurot ning keskmine palk iduettevõtetes oli 1706 eurot, mis on 27% kõrgem Eesti keskmisest. Kokku töötab kohalike iduettevõtete heaks 4806 inimest, mida on 44% rohkem kui mullu samal ajal. Töötajatest 46% moodustavad naised ja 54% mehed ning pea pooled sektori töötajad on kõrgharitud. Ettevõtete asutajatest on 15% naised, sarnane nais-asutajate osakaal on ka nt Saksamaal, Silicon Valleys ja Singapuris. Kõige enam asutavad Eestis iduettevõtteid kõrgharitud, 25–40aastased.

Startup Estonias iduettevõtete sektori seire eest vastutava Moonika Mällo sõnul maksavad enim tööjõumakse finantstehnoloogia, äritarkvara ja teenuste ning transpordi ja logistika valdkonna iduettevõtted. "Kuigi iduettevõtete keskmised bruto palgad on kõrgemad Eesti keskmisest, jäävad need siiski pisut alla keskmistele brutokuupalkadele, mida makstakse kolmes kõige kõrgemini tasustatud tegevusalas."

Investeeringuid kaasati läbi 24 uue tehingu 117 mln eurot, mis teeb keskmiseks investeeringu suuruseks 4,4 mln eurot. Kuigi võrreldes eelmise aasta sama ajaga kahanes investeeringute maht, on kasvanud investeeringute hulk – 2018. aastal tehti kokku 37 investeeringut. Seni suurima rahasüsti on sel aastal saanud Bolt (60 mln eurot), Glia (18 mln), Realeyes (11 mln eurot), Coolbet (7,6 mln) ning TBD-Biodiversity (4,5 mln).

Positiivse uudisena teatas KredEx sel nädalal uue Balti Innovatsioonifond 2 allkirjastamisest Euroopa Investeerimisfondi ning Läti ja Leedu partneritega, millega investeeritakse Baltimaade ettevõtetesse järgmisel viiel aastal üle 300 mln euro.