Eesti inimesed jätsid mullu otsemüügiärisse 50 miljonit eurot

"Eestlased on otsemüügi kui poodlemise võimaluse hästi vastu võtnud. Eelistena toovad kliendid välja otsemüüjate personaalse ja sõbraliku suhtlusstiili," märkis Balti Otsemüügi Assotsiatsiooni peasekretär Gintautas Zaleckas.

"Eestlased on otsemüügi kui poodlemise võimaluse hästi vastu võtnud. Eelistena toovad kliendid välja otsemüüjate personaalse ja sõbraliku suhtlusstiili," märkis Balti Otsemüügi Assotsiatsiooni peasekretär Gintautas Zaleckas.

Eesti otsemüügiturg kasvas eelmisel aastal 2 protsendi võrra ning ületas 50 miljoni euro piiri. Vaatamata müügikasvule vähenes otsemüügiga tegelevate inimeste arv 2,5 protsendi võrra, kokku tegeleb otsemüügiga Eestis üle 44 000 inimese.

"Eesti inimestel läheb hästi ning otsemüügiäris tegutsevate kaupmeeste vähenemine on olnud tingitud viimaste aastate kiirest majanduskasvust ning positiivsest tööhõivest," rääkis Zaleckas.

"Samas on oodata, et tänavune kriis ja selle järelvõnked teevad kohalikul tööturul veel mõningaid korrektuure – paljud inimesed on jäänud tööta ning ilmselt muutub otsemüük kui lisateenimise võimalus taas ahvatlevaks."

Ilutooted ja vitamiinid on kuumaks kaubaks

Eestlased ostavad otsemüügi kaudu enim kosmeetikat ja ilutooteid, samuti vitamiine, toidulisandeid ja tervisetooteid. Populaarsed on ka majapidamistarbed, kodupuhastusvahendid, remonditarvikud, riided ja aksessuaarid.

"Eestlased on otsemüügi kui poodlemise võimaluse hästi vastu võtnud. Eelistena toovad kliendid välja otsemüüjate personaalse ja sõbraliku suhtlusstiili, kvaliteetsed tooted ning mugavad digitaalsed lahendused oma kaupade müümiseks," lisas Zaleckas.

Ka otsemüügisektor on viimastel aastatel kolinud otsapidi internetti. Üha rohkem kasutavad otsemüüjad oma töös erinevaid digitaalseid lahendusi, viies internetis läbi tooteesitlusi ning suheldes oma klientidega sotsiaalvõrgustikes.

Otsemüük kasvas kõige kiiremalt Baltikumis

Euroopa riikide võrdluses oli otsemüügi kasv kiireim Baltikumis, sealjuures Leedus 4,6% ja Lätis 4%. Kolme Balti riigi otsemüügi käive ulatus mullu 206 miljoni euroni. Leedus suurenes otsemüügiga tegelevate inimeste arv mullu 0,6 protsendi võrra ja Lätis jäi tase samaks. Leedus on otsemüügiga seotud 83 000 ja Lätis 63 000 inimest.

Euroopa Liidus kasvas otsemüügiturg 1,3 protsendi võrra 30,3 miljardi euroni. Kokku pakkusid Euroopa otsemüügifirmad lisateenistuse võimalust enam kui 6,9 miljonile inimesele.

Vastavalt Maailma Otsemüügi Assotsiatsioonide Föderatsiooni (WFDSA) andmetele oli 2019. aastal ülemaailmsete liikmete käive 180,5 miljardit USA dollarit. Otsemüügiga tegeles üle 119,9 miljoni inimese, nendest 53 miljonit inimest tegelesid otsemüügiga osalise või täistööajaga oma isikliku ettevõtte kaudu. 85 protsendile otsemüügis tegutsevale inimesele on see lisateenistuse allikas ning 78 protsenti selles äris tegutsevatest müüjatest on naised.





Otsemüük on ärimudel, mis pakub inimestele kui sõltumatutele ettevõtjatele võimalust toodete müümiseks ja turustamiseks ning leiab üldjuhul aset väljaspool püsivat jaemüügi kohta, kas otse tarbijale inimeselt inimesele printsiibil, läbi koduste toote-esitluste või internetis.