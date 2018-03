Eesti juhiloaga tohib alates aprillis Jaapanis sõita

Eesti saatkond Tokyos kirjutab enda Facebooki lehel, et alates 1. aprillist tunnustab Jaapani politsei Eesti juhilube.

Lisaks kehtivale juhiloale on aga vaja ametlikku tõlget jaapani keelde, mille on teinud kas Jaapani Autoliit (JAF) või Eesti saatkond Tokyos. JAF-il on tõlketeenust osutavaid kontoreid üle riigi. Teenustasu on 3000 jeeni ehk umbes 23 eurot juhiloa kohta, Eesti saatkonna riigilõiv on vastavalt valuutakursile 30 eurot, vahendas BNS.

"See on hea uudis neile, kel plaanis Jaapanit avastada rendiautot kasutades. Sellega langeb ära senine pikaajaline takistus Eesti juhiloaomanikel auto rentimisel saareriigis," kirjutab saatkond. "Antud võimalus kehtib siiski vaid neile, kes viibivad Jaapanis turistiviisa alusel, see on kuni ühe aasta jooksul alates riiki sisenemise päevast."

Neil, kes viibivad Jaapanis pikemalt ja elamisloa alusel, tuleb endiselt oma Eesti juhiluba Jaapani juhiloa vastu ümber vahetada.

Endiselt ei kehti Jaapanis Viini 1968. aasta teeliikluskonventsiooni alusel väljastatud rahvusvaheline juhiluba.

Täpsemat info ja avalduse jaoks tuleb külastada ingliskeelset lehekülge www.jaf.or.jp/e/translation/with.htm.