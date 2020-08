Eesti Kabeliit korraldab maailma suurima ametliku veebiturniiri

Eesti Kabeliit (EKL) koostöös Euroopa Kabekonföderatsiooniga (EDC) korraldavad laupäevast 9. augustil Euroopa Noorte Online Karikavõistluseid rahvusvahelises kabes, mis saab olema maailma suurim ametlik veebiturniir.

Võistluste algus oli Eesti aja järgi kell 10 ja esimestena astuvad võistlustulle U26 vanusegrupi noormehed.

"Erakordne aeg nõuab erakordset lähenemist, seetõttu korraldame esmakordselt Euroopa Kabeföderatsiooni ajaloos ametliku noorteturniiri interneti teel,” ütles EDC president Carlo Bordini. “On hea meel tõdeda, et nii noored mängijad kui korraldajad on uutele võimalustele avatud. EDC koostöös Eesti Kabeliiduga suutis tänast olukorda hästi ära kasutada ja leidis lahenduse turniiri läbiviimiseks, aidates nii kaasa EDC eesmärgile tõsta kogu Euroopas kabe populaarsust."

"Tänaseks on võistlustele registreerinud ligi 700 noort kabetajat üle Euroopa, seega on tegemist kindlasti ühe suurima osavõtjate arvuga kabeturniiriga maailmas," lausus Eesti Kabeliidu president ja EDC juhatuse liige Tarmo Tulva. "Osavõtjate rohkus näitab, et veebiturniiridel on suur potentsiaal ning olen kindel, et midagi sarnast varem sellises mastaabis korraldatud pole."

Kui varasemalt oli kavas korraldada Tallinnas augusti alguses Euroopa Noorte Meistrivõistlused rahvusvahelises kabes, siis koroonakriisist tuleneva ebaselguse ning liikumispiirangute tõttu otsustas EDC võistluse sel aastal ära jätta. Et noored siiski mängida ja võistelda saaksid, tegi Eesti Kabeliit Euroopa alaliidule ettepaneku korraldada turniir interneti vahendusel kasutades selleks Eestis arendatavat mõttemängude keskkonda www.vint.ee.

Turniiri kõiki mänge on võimalik jälgida reaalajas. Võistluste ajakava leiab veebilehelt www.europedraughts.org ning www.vint.ee mängukeskkonnas.

Euroopa Kabekonföderatsioon on asutatud 1998. aastal 12 riigi alaliidu poolt Tallinnas. Praeguseks kuulub föderatsiooni 26 riiki. Euroopa Kabekonföderatsioon korraldab Euroopa tiitlivõistlusi kabes ning selle ülesanne on kabe kui spordiala populariseerimine Euroopas ning uute liikmesriikide kaasamine.

Eesti Kabeliit on Eesti kabeklubisid ühendav katusorganisatsioon, mis on ka Eesti Olümpiakomitee liige. EKL on ka Maailma Kabeföderatsiooni liige ja Euroopa Kabekonföderatsiooni asutajaliige. Eesti Kabeliidul on 17 liikmesklubi.