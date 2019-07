Eesti kapten ei pääse hotelliarestist Kaliningradis niipea

Kapteni Eesti pass on uurija käes, mis tähendab, et ta liiguks linnas dokumentideta ja politsei võiks ta isiku tuvastamiseks 72 tunniks kinni pidada.

Kaliningradi kohtu eilne otsus pikendada eestlasest kalalaeva kapteni hotelliaresti tähendab tõenäoliselt seda, et Vene piirivalve on otsustanud hoida teda kinni niikaua, kuni ta tunnistab ennast süüdi tahtlikus ebaseaduslikus kalapüügis Vene vetes, vahendas BNS Postimeest.

10. maist alates Venemaal Kaliningradis kinnipeetava kalalaeva Roxen Pärnumaalt pärit 54-aastase kapteni hotelliaresti pikendas kohus esmaspäeval kahe kuu võrra ehk 22. septembrini, ütles Postimehele Roxeni omanik Raivo Baum. Kaptenit ennast ei õnnestunud Postimehel pärast kohtuistungit tabada. Esmaspäeva hommikul käis ta Kaliningradis arsti juures, pärast seda pidi kohtuma oma advokaadiga ning seejärel sõitma kohtusse.

Vene piirivalve pidas Soome lipu all sõitnud, kuid Eesti meeskonnaga Roxeni kinni 10. mail, süüdistades neid loata kalapüügis Venemaa majandusvööndis. Pärast 700 000-eurose kautsjoni tasumist Venemaa kalavarudele tehtud võimaliku kahju hüvitamiseks lasi Vene piirivalve 25. juunil laeva ja kolm meeskonnaliiget vabaks, aga kaptenil keelas kohus Kaliningradist lahkuda ja pani ta niiöelda hotelliaresti.

Hotelliarest tähendab seda, et kapten elab ühes Kaliningradi äärelinna hotellis, kust ta ei tohi loata lahkuda. Igal hommikul kell 8.50 ja õhtul kell 17 peab ta telefonitsi Vene piirivalve uurijale ette kandma, et viibib hotellis. Hoonest lahkumise korral peab ta sellest samuti telefoni teel teatama. Seejuures on kapteni Eesti pass uurija käes, mis tähendab, et ta liiguks linnas dokumentideta ja politsei võiks ta isiku tuvastamiseks 72 tunniks kinni pidada.

Raivo Baumi sõnul pikendati kapteni hotelliaresti senistel tingimustel.