Eesti kingib pärast eesistumist EL-ile paberit säästva digirakenduse

Eesti annab pärast oma eesistumisaja lõppu Euroopa Liidu Nõukogus nõukogu sekretariaadile üle enda loodud digitaalse dokumendihoidla, millega on võimalik ära hoida tuhandete lehekülgede väljatrükkimist.

"Tavapäraselt on eesistumisüritusel osalevatel delegaatidel vaja eelnevalt toimuva kohta infot ja materjale – alates ürituse ajakavast kuni näiteks temaatilise taustauuringute ja arutelupaberiteni. Valdavalt on eelnevad eesistujad materjale jagatud kas e-maili teel või paberil, mis tekitas probleeme, kui juba saadetud või prinditud materjalides avastati viga või toimus muudatus," selgitas Eesti eesistumismeeskonna nõunik Kaisa Einsok BNS-ile.

"Traditsiooniliselt jätab iga eesistuja Euroopa Liidu Nõukogu sekretariaadile pärandi, mida saab kasutada ka pärast konkreetse liikmesriigi eesistumist. Nii panimegi kaks asja kokku ning digitaliseerisime dokumendivahetuse protsessi luues Presidency Gateway – dokumendihoidla, mida kasutati kõigi suuremate Eestis toimunud eesistumise ürituste ajal materjalide jagamiseks. Presidency Gateway’st saab Eesti digitaalne pärand järgnevatele eesistujatele," ütles Einsok, kes on Presidency Gateway projektijuht.

Tema sõnul ei ole enne Eesti eesistumist nii ulatuslikult ühte infosüsteemi mitteametlike dokumentide jagamiseks kasutatud.

Einsoki kinnitusel kasutasid Presidency Gateway'd nii üritusi korraldavad ministeeriumid kui ka Eestisse saabunud delegaadid. "Tavapäraselt logis süsteemi 66-85 protsenti üritusel osalenud delegaatidest, mis on uue infosüsteemi jaoks märkimisväärne saavutus. Presidency Gateway'l oli kokku umbes 8500 kasutajat," rääkis Einsok.

Presidency Gateway projektijuhi sõnul kiideti ka rakenduse kohanemist eri ekraanidega ja selle kasutajasõbralikust. "Uue IT-süsteemi kasutuselevõtt ei tulnud aga kergesti - juuli ning septembri kõige pingelisematel hetkedel tuli delegaate sisselogimisel tihti toetada. Juhtus ka nii, et delegaat helistas ja palus lihtsalt kuulata, kuidas ta SMS-iga sisse logib, ilma et oleksin midagi peale "Yes, this is correct" pidanud ütlema või tegema. See on Lääne-Euroopa kultuuriruumis üsna tavaline, et kliendituge kasutatakse julgelt ning ka meie meeskond oli vastavalt üles ehitatud," rääkis Einsok.

Presidency Gateway abil jäi välja trükkimata märkimisväärne hulk paberit, mis andis oma panuse Eesti digikuvandisse, usub Einsok. "Keskmiselt oli mitteametliku ministrite kohtumise materjalide maht 15 lehekülje – tavaliselt on arutelupabereid kuskil kümne lehekülje kanti, lisaks 2-4 lehekülge päevakava. Sageli loetakse neid materjale ainult korra ning juhul kui toimub viimase hetke muudatus agendas või leitakse arutelupaberist viga, prinditakse kogu pakett uuesti välja. Materjale digitaalses hoidlas jagades seda muret ei ole. Ainuüksi kõrgetasemeliste kohtumiste ajal jäi seega välja printimata ligi 10 000 lehekülge," märkis eesistumisnõunik.

"Muidugi ei olnud võimalik takistada neid üksikuid institutsioone, mis kohtumistele oma paberpakkidega saabusid, kuid kindlustasime, et Eestisse kohalejõudnud ei asendaks regulaarset infosüsteemi kasutamist väljatrükiga," ütles Einsok.

"Tore oli ministeeriumite suur tugi – nii mõnigi ütles välisdelegatsioonide printimissoovidele kindla ei. Koos ministeeriumide poolsete korraldajatega viisime sisse ka mõned tehnilised muudatused ja arendasime Presidency Gateway võimalusi edasi. Selline üksteise toetamine ja põhimõtetest kinnipidamine muutis meie avaliku sektori veelgi ühtsemaks ning kindlasti ei jäänud see märkamata ka Eesti külalistel," lisas Einsok.

Eesti eesistumisest jääb Euroopa Liidule veel teinegi Eesti loodud digirakendus. Välisministeeriumi töötajad lõid Euroopa Liidu sanktsiooniveebi, mille abil saab avalikkus ühest kohast kätte kõik EL-i kehtestatud sanktsioone puudutava info. Detsembris andis välisminister Sven Mikser sanktsiooniveebi halduse üle Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Federica Mogherinile. Sanktsiooniveebi hakkab haldama Euroopa Komisjon.